"Совершенствование механизмов": Минобороны приветствовало голосование за законопроект о мобилизации

В ближайшее время представители ведомства совместно с нардепами будут анализировать правки к законопроекту №10449. Планируют поддерживать только те, которые повысят эффективность мобилизации.

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Народные депутаты, поддержав в Верховной Раде в первом чтении законопроект №10449, запустили совершенствование системы мобилизации. За этим шагом нужно сделать следующие и как можно быстрее принять внесение изменений в ряд законов. Таким образом усилят обороноспособность Украины и помогут людям, которые два года воюют против ВС РФ. О важности принятия законопроекта говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны, опубликованном на сайте ведомства.

В сообщении указано, что текст документа — результат совместной работы нескольких государственных институтов: Минобороны, Генштаба, правительства, комитета по нацбезопасности Верховной Рады. Благодаря внесенным предложениям, если их поддержат парламентарии, можно будет рекрутировать в войско новых людей. Тогда боевые подразделения получат возможность отдохнуть, отойти на ротацию, доукомплектоваться, пройти слаживание, — подчеркнули чиновники.

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В Минобороны объяснили, что будет происходить дальше. В частности, члены комитета по нацбезопасности совместно с представителями министерства просмотрят все предложения и отберут те, которые "улучшат законопроект" и "сделают более эффективными" действия государства. Коснутся трех направлений — "мобилизации, воинского учета, прохождения службы".

"Важно, чтобы нормативно-правовые изменения в интересах защитников и защитниц были приняты и имплементированы как можно быстрее", — отметили в Минобороны Украины.

Мобилизация в Украине — детали законопроекта

Отметим, законопроект №10449 — второй вариант документа, в котором перечисляются изменения в ряд законов, касающихся мобилизации и службы в армии. Первый вариант Кабмин подал на рассмотрение парламента в декабре 2023 года, но его отклонили из-за большого количества замечаний.

Новации, предложенные чиновниками и военными, коснутся возраста мобилизации, причин для получения отсрочки, срока службы во время войны, возможности демобилизации. Также рассматривается введение электронных кабинетов военнообязанных и усиление ответственности за уклонение от получения повесток.

Напоминаем, 6 февраля народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк объяснил, следует ли ожидать возможности официально "откупиться" от мобилизации. Ранее командир черкасской теробороны высказал свою позицию относительно того, как действовать военкомам, когда гражданин отказывается от получения повестки.