"Не вышел из машины — прострелили колено": командир ТрО призвал усилить мобилизацию (видео)

Командир черкасской 118-й бригады ВСУ Анатолий Стуженко сравнил Украину с Израилем и подчеркнул, что демократические методы не помогут во время войны.

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Если военнообязанный отказывается контактировать с представителем Территориального центра комплектования (ТЦК) и не выходит из машины, то может получить пулю в колено. Если не хочет воевать, то пусть называется женщиной и "шьет для армии". Если и дальше "играть в демократию", то Украина превратится в Мариуполь. Тогда все мужчины окажутся в ВС РФ и будут воевать, а им, теперь уже в спину, будут стрелять заградительные отряды. Свою позицию по усилению мобилизации в Украине командир 118 отдельной бригады Территориальной обороны (ТрО) из Черкасс, полковник Анатолий Стуженко высказал в интервью порталу "Восемнадцать три нуля".

Анатолий Стуженко отреагировал на большое количество советов в сети, когда спикеры объясняют мужчинам, что им нужно говорить, когда они встречаются с работниками ТЦК. По его мнению, мобилизацию не нужно проводить "демократично". Поэтому, например, если военнообязанный отказывается выйти из машины, то его можно подстрелить. Кроме того, мужчины могут "надеть юбки и что-то шить, как женщины".

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"Должно быть так: не вышел из машины — прострелили колено. И только так. Иначе мы не победим. [Нужна] жесткая мобилизация. Если не можешь, ты приходишь и откровенно говоришь: я лучше надену юбку, буду ходить в юбке и буду шить для военных, еще что-то делать, я мужчина, но буду ходить в юбке".

Если действовать демократично, считает полковник, то военных "будут пинать ногами", а потом Украину оккупирует Россия и "погонит" украинцев воевать уже в своей армии. Тогда им уже не будут стрелять в ноги, а заградительные отряды будут стрелять в спину.

"Завтра может наступить такое как в Мариуполе. Если мы упадем, то всех этих диванных соберут в одну кучу, оденут в их зеленую вонючую форму, дадут простые автоматы и они пойдут на Польшу. Только за ними, за спинами, будет стоять кто-то, кто будет стрелять им в спину, чтобы они шли — это заградотряды", — продолжил он.

Отвечая на вопрос журналистки относительно усиления мобилизации, Стуженко также вспомнил опыт Израиля, а также бойцов ВСУ, которые третий год, не переставая, стоят на линии фронта.

"Стали они и до сегодняшнего дня стоят. Но ведь они не стальные", — добавил офицер.

Между тем некоторые мужчины "продают шаурму у дороги", а вместо них идут воевать 18–19 летние девушки, — отметил командир 118 бригады Теробороны.

Анатолий Стуженко о простреливании ног — см. на таймкоде 31:02

Анатолий Стуженко — полковник ВСУ, который с 2018 года возглавляет черкасскую 118 бригаду Теробороны. За время полномасштабного вторжения бойцы этого подразделения вели боевые действия под Попасной, затем длительное время удерживали позиции на другом участке фронта в Луганской области.

Мобилизация в Украине — детали

Отметим, ранее Фокус писал о ряде инцидентов, которые происходят во время общения работников военкоматов с военнообязанными. Например, жители Одессы 9 января опубликовали видео, на котором у мужчины пытаются проверить документы, а он отказывается выполнять просьбу служащего. На другом видео — попытки военных вытащить гражданина из троллейбуса. Также в сети появилась запись, как один из задержанных объясняет свое поведение: говорит, что он боялся и у него сработал инстинкт самосохранения.

Тем временем главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный заявил, что Украине нужна мобилизация, поскольку в России после президентских выборов планируют набрать в армию еще полмиллиона россиян. В Верховную Раду поступил законопроект №10378, в котором говорится о введении определенных изменений для пополнения украинской армии — после рассмотрения в профильном комитете его завернули на доработку.

Напоминаем, 30 января законопроект об усилении мобилизации вернулся на рассмотрение народных депутатов. Среди предложений, которые они должны рассмотреть — снижение мобилизационного возраста до 25 лет и усиление ответственности за уклонение.