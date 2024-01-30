Новый законопроект о мобилизации: что изменится для студентов и аспирантов (скриншот)
Согласно новому законопроекту, аспиранты, получающие образование за счет физических или юридических лиц на условиях контракта, оказались вне списка лиц, которые не подлежат призыву на время мобилизации.
В обновленном законопроекте о мобилизации №10449, который несколько изменился в сравнении с предыдущей версией, регламентируются правила мобилизации для студентов. Проект закона опубликован на сайте Верховной рады Украины.
Призыву на военную службу во время мобилизации не подлежат соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, которые учатся на дневной или дуальной формах и получают уровень образования выше полученного ранее. К ним также относятся докторанты и лица, зачисленные на обучение в интернатуру.
Исключение — аспиранты, получающие образование за счет физических или юридических лиц на условиях контракта.
Призыву службу во время мобилизации, на особый период не подлежат:
Студенты:
- соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования;
- ассистенты-стажеры;
- аспиранты и докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной формам получения образования;
Преподаватели:
- научные и научно-педагогические работники заведений высшего и профессионального высшего образования; научных учреждений и организаций, имеющих ученое звание и/или научную степень;
- педагогические работники заведений профессионального (профессионально-технического) образования;
- заведений общего среднего образования.
Здесь необходимое условие — работа в образовательных учреждениях не менее чем на 0,75 ставки.
Напомним о том, кого из женщин могут мобилизовать, согласно новому законопроекту о мобилизации. Встать на воинский учет понадобится женщинам с медицинской или фармацевтической профессией.
Также сообщалось о том, как изменится порядок вручения повесток после принятия законопроекта.