В Раду внесли новый законопроект про мобилизацию: появился текст (инфографики)

В опубликованном на сайте Верховной Рады документе указано, что призывной возраст все же будет снижен до 25 лет. При этом право на освобождение от военной службы получат люди со всеми группами инвалидности.

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В Верховную Раду Украину внесли новый законопроект про мобилизацию №10449, который имеет некоторые изменения в сравнении с предыдущей версией. Опубликован он на сайте парламента.

На опубликованных инфографиках можно увидеть, какие именно нормы предусматривает документ, если он в результате будет принят. В первую очередь речь пошла про денежное обеспечение.

Зарплата военных должны быть минимум 20 тысяч гривен, однако это без учета дополнительного вознаграждения. Размер бонусов на период военного времени будут составлять от 30 до 100 тысяч гривен.

Второй вопрос касается равенства. Речь идет про учет для всех граждан, а также отмена права на отсрочку для сотрудников государственных структур. Речь про: сотрудников БЭБ, ГБР, Государственной исполнительной службы, Нацпола, НАБУ, прокуратуры, Службы судебной охраны и патронатной службы. У них больше не будет права на отсрочку.

Что касается брони, то у госслужащих будет столько же прав на это, как и у других: категории "Б" и "В" — 50% от военнообязанных в определенном органе.

У председателей городских и поселковых советов или территориальных общин будет право на бронь, а вот у военнообязанных, которых работают на должностях в органах местного самоуправления — 50% от общего количества.

Учения. Как только граждане будут мобилизованы, их отправят на обязательную военную подготовку, которая будет длиться 2-3 месяца. Соответственно, никого не отправят сразу на фронт без подготовки.

Также будет отменена срочная служба, а вместо нее введут базовую военную подготовку. Украинцы в возрасте от 18 до 24 лет в этот период должны будут самостоятельно выбирать, когда им проходить военную подготовку. На это уходит около 5 месяцев. Главным внедрением в законопроекте является тот факт, что за гражданами в это время сохраняется рабочее место, чего в действующем законодательстве не было.

К слову, призывной возраст также будет ниже — с 27 до 25 лет.

С 2025 года при заведениях высшего образования всех форм собственности будет внедрена обязательная военная подготовка, срок которой до 3 месяцев.

На уклонистов будут накладывать ограничения через суд: арест бансковских счетов, ограничение выезда за границу, ограничение на вождение авто.

Учет. Если законопроект будет принят, тогда мужчинам и женщинам не нужно будет идти в ТЦК, чтобы обновить свои данные. Все благодаря цифровизации, которая позволяет пройти эту процедуру онлайн в личном кабинете или в ЦНАП.

Также можно будет переезжать в другие города по Украине без разрешения ТЦК, однако после этого необходимо будет встать на учет уже по новому адресу.

Отпуск. Ежегодный отдых во время действия военного положения может предоставляться частями, но не менее 15 календарных дней. У военнослужащих, которые были освобождены из плена, будет в запасе 90 дополнительных дней отпуска. Все это происходит с сохранением денежного обеспечения.

Определенность. В новом законопроекте есть пункт о том, что срок службы в период военного положения четко определен. Установление основания для увольнения с военной службы военнослужащим в случае непрерывной службы во время действия военного положения в течение 36 месяцев. Их увольнение будет определяться в соответствии с решением Ставки Верховного Главнокомандующего.

Также люди с инвалидностью всех групп будут освобождены от военной службы, чего не было в прошлой версии законопроекта.

Что касается добровольцев, то у них будет отсрочка на 2 месяца, чтобы решить личные вопросы и подготовиться к мобилизации.

Выдача повесток. Не обошли стороной в законопроекте и пункт про выдачу повесток. Будут установлены специальные требования к документам, при помощи которых граждан вызывают в ТЦК и СП, а также определят порядок их выдачи. Вызовы в ТЦК гражданам могут приходить через электронный кабинет призывника.

К слову, также право на прохождение военной службы появится у осужденных граждан, которые были освобождены от наказания.

Когда начнется рассмотрение данного законопроекта и голосование — пока что неизвестно.

Напомним, 30 января сообщалось, что нардеп рассказал, будет ли легальный "откуп" от мобилизации в Украине. По словам Сергея Нагорняка, официальная возможность откупиться от службы в армии будет говорить о несправедливости.