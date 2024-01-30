У Раду внесли новий законопроєкт про мобілізацію: з'явився текст (інфографіки)

В опублікованому на сайті Верховної Ради документі зазначено, що призовний вік все ж буде знижено до 25 років. При цьому право на звільнення від військової служби отримають люди з усіма групами інвалідності.

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До Верховної Ради України внесли новий законопроєкт про мобілізацію №10449, який має деякі зміни порівняно з попередньою версією. Опублікований він на сайті парламенту.

На опублікованих інфографіках можна побачити, які саме норми передбачає документ, якщо його в результаті буде ухвалено. Насамперед мова пішла про грошове забезпечення.

Зарплата військових має бути щонайменше 20 тисяч гривень, однак це без урахування додаткової винагороди. Розмір бонусів на період воєнного часу становитиме від 30 до 100 тисяч гривень.

Друге питання стосується рівності. Йдеться про облік для всіх громадян, а також скасування права на відстрочку для співробітників державних структур. Мова про: співробітників БЕБ, ДБР, Державної виконавчої служби, Нацполу, НАБУ, прокуратури, Служби судової охорони та патронатної служби. У них більше не буде права на відстрочку.

Щодо броні, то держслужбовці матимуть стільки ж прав на це, як і інші: категорії "Б" і "В" — 50% від військовозобов'язаних у певному органі.

У голів міських і селищних рад або територіальних громад буде право на бронь, а от у військовозобов'язаних, які працюють на посадах в органах місцевого самоврядування — 50% від загальної кількості.

Навчання. Щойно громадяни будуть мобілізовані, їх відправлять на обов'язкову військову підготовку, яка триватиме 2-3 місяці. Відповідно, нікого не відправлять одразу на фронт без підготовки.

Також буде скасовано строкову службу, а замість неї введуть базову військову підготовку. Українці віком від 18 до 24 років у цей період повинні будуть самостійно обирати, коли їм проходити військову підготовку. На це йде близько 5 місяців. Головним впровадженням у законопроєкті є той факт, що за громадянами в цей час зберігається робоче місце, чого в чинному законодавстві не було.

До слова, призовний вік також буде нижчим — з 27 до 25 років.

З 2025 року при закладах вищої освіти всіх форм власності буде впроваджено обов'язкову військову підготовку, термін якої до 3 місяців.

На ухилянтів накладатимуть обмеження через суд: арешт банківських рахунків, обмеження виїзду за кордон, обмеження на водіння авто.

Облік. Якщо законопроєкт ухвалять, тоді чоловікам і жінкам не потрібно буде йти до ТЦК, щоб оновити свої дані. Усе завдяки цифровізації, яка дає змогу пройти цю процедуру онлайн в особистому кабінеті або в ЦНАПі.

Також можна буде переїжджати в інші міста по Україні без дозволу ТЦК, однак після цього необхідно буде стати на облік уже за новою адресою.

Відпустка. Щорічний відпочинок під час дії воєнного стану може надаватися частинами, але не менше 15 календарних днів. У військовослужбовців, які були звільнені з полону, буде в запасі 90 додаткових днів відпустки. Усе це відбувається зі збереженням грошового забезпечення.

Визначеність. У новому законопроєкті є пункт про те, що строк служби в період воєнного стану чітко визначений. Встановлення підстави для звільнення з військової служби військовослужбовцям у разі безперервної служби під час дії воєнного стану протягом 36 місяців. Їх звільнення визначатиметься відповідно до рішення Ставки Верховного Головнокомандувача.

Також люди з інвалідністю всіх груп будуть звільнені від військової служби, чого не було в минулій версії законопроєкту.

Що стосується добровольців, то у них буде відстрочка на 2 місяці, щоб вирішити особисті питання і підготуватися до мобілізації.

Видача повісток. Не обійшли стороною в законопроєкті і пункт про видачу повісток. Будуть встановлені спеціальні вимоги до документів, за допомогою яких громадян викликають у ТЦК і СП, а також визначать порядок їх видачі. Виклики в ТЦК громадянам можуть приходити через електронний кабінет призовника.

До слова, також право на проходження військової служби з'явиться у засуджених громадян, які були звільнені від покарання.

Коли почнеться розгляд цього законопроєкту і голосування — поки що невідомо.

Нагадаємо, 30 січня повідомлялося, що нардеп розповів, чи буде легальний "відкуп" від мобілізації в Україні. За словами Сергія Нагорняка, офіційна можливість відкупитися від служби в армії буде говорити про несправедливість.