Кабмін погодив законопроєкт про мобілізацію: в ЗМІ розповіли, коли документ передадуть до Ради

Законопроєкт про мобілізацію відправила на фінальне доопрацювання. Його можуть передати Раді протягом дня-двох, розповіли журналісти з покликанням на джерела.

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Кабінет Міністрів України погодив новий законопроєкт про мобілізацію на засіданні 30 січня. Документ найближчим часом передадуть до Верховної Ради після внесення деяких правок. Про це повідомило видання "Українська правда" з покликанням на співрозмовника в уряді.

Співрозмовник ЗМІ наголосив, що законопроєкт про мобілізацію передали в секретаріат уряду для фінального доопрацювання. Після цього документ внесуть до парламенту, за словами джерела УП, це питання дня-двох.

"Ухвалили з доопрацюваннями. Це значить, усі згодні, але є ще деякі правки, які треба доопрацювати. Проєкт передали в секретаріат. Далі секретаріат їх має доопрацювати й направити до Верховної Ради", — сказав співрозмовник в уряді.

Розгляд законопроєкту про мобілізацію: що відомо

10 січня народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк повідомив, що 11 січня Верховна Рада розгляне в першому читанні законопроєкт про мобілізацію. Проте комітет із питань національної безпеки, оборони та розвідки Верховної Ради України не виніс на розгляд нардепів проєкт закону щодо мобілізації.

За словами голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, 11 січня відбулася закрита нарада з військовим командуванням і засідання Погоджувальної ради в закритому режимі. За результатом засідання законопроєкт повернули на доопрацювання ініціатору через те, що він містив положення, які порушують права людини.

24 січня в ЗМІ з покликанням на неназвані джерела повідомили, що Міноборони України внесло до парламенту допрацьований законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби".

Нагадаємо, 30 січня нардеп Сергій Нагорняк розповів, що розгляд законопроєкту про мобілізацію запланований на 6 лютого, тоді як ухвалять його не раніше ніж у березні.