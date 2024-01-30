Кабмин согласовал законопроект о мобилизации: в СМИ рассказали, когда документ передадут в Раду

Законопроект о мобилизации отправила на финальную доработку. Его могут передать Раде в течение дня-двух, рассказали журналисты со ссылкой на источники.

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Кабинет министров Украины согласовал новый законопроект о мобилизации на заседании 30 января. Документ в ближайшее время передадут в Верховную Раду после внесения некоторых правок. Об этом сообщило издание "Украинская правда" со ссылкой на собеседника в правительстве.

Собеседник СМИ отметил, что законопроект о мобилизации передали в секретариат правительства для финальной доработки. После этого документ внесут в парламент, по словам источника УП, это вопрос дня-двух.

"Приняли с доработками. Это значит, все согласны, но есть еще некоторые правки, которые надо доработать. Проект передали в секретариат. Далее секретариат их должен доработать и направить в Верховную Раду", — сказал собеседник в правительстве.

Рассмотрение законопроекта о мобилизации: что известно

10 января народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк сообщил, что 11 января Верховная Рада рассмотрит в первом чтении законопроект о мобилизации. Однако комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Верховной Рады Украины не вынес на рассмотрение нардепов проект закона о мобилизации.

По словам главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, 11 января состоялось закрытое совещание с военным командованием и заседание Согласительного совета в закрытом режиме. По результатам заседания, законопроект вернули на доработку инициатору из-за того, что он содержал положения, которые нарушают права человека.

24 января в СМИ со ссылкой на неназванные источники сообщили, что Минобороны Украины внесло в парламент доработанный законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования отдельных вопросов мобилизации, воинского учета и прохождения военной службы".

Напомним, 30 января нардеп Сергей Нагорняк рассказал, что рассмотрение законопроекта о мобилизации запланировано на 6 февраля, тогда как примут его не раньше марта.