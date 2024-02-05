"Привык доверять людям": ограниченно-годный офицер получил приговор за отказ от повестки

В материалах судебного разбирательства указывается, что фигурант дела — офицер ВСУ. Согласно украинскому законодательству, он должен был идти служить даже с болезнью позвоночника.

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Житель Сумской области получил приговор суда, согласно которому проведет три последующих года в тюрьме. Вина обвиняемого — отказ от получения боевой повестки под предлогом диагностированной болезни позвоночника. Детали дела и приговор суда опубликован в "Едином государственном реестре судебных решений".

Приговор по делу №950/38/23 принят 29 января 2024 года Лебединским районным судом Сумской области. В тексте документа описывается, что произошло, когда неназванный гражданин прибыл в ТЦК и ему попытались вручить боевую повестку.

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Как указано в тексте приговора, мужчина во время общения с работниками военкомата заявил, что имеет диагностированную болезнь позвоночника и имеет заключение военно-врачебной комиссии, пройденной в ноябре 2022 года. В заключении указано, что он действительно является "ограниченно годным для военной службы". На этом основании фигурант отказался подписывать документ, что получил повестку, и требовал, чтобы его дополнительного осмотрели. Фигуранта спросили, почему не оспаривал заключение ВВК: он объяснил, что "привык доверять людям". Также из материалов дела следует, что в какой-то момент его просто отпустили домой со словами, чтобы "жил своей жизнью".

Приговор суда по мобилизации — детали состояния здоровья Фото: Скриншот

Фигурант жаловался врачам на головные боли, а также на "брадикардию, низкое давление и больной желудок". Во время прохождения медкомиссии ему действительно установили диагноз "остеохондроз грудо-поясничного отдела позвоночника, болевой синдром, протрузия дисков" и признали ограниченную годность, говорится в материалах дела.

Приговор суда по мобилизации — основания для боевой повестки Фото: Скриншот

Однако мужчина, как выяснилось, является офицером ВСУ, и действительно, согласно требованиям закона, даже в статусе ограниченно-годного, должен был прибыть в воинскую часть и нести службу с учетом возможностей. Поскольку в боевую часть до установленного срока он не прибыл, хоть ему и звонили по этому поводу, то суд подтвердил вину по ст. 336 Уголовного кодекса. Мужчина получил наказание — три года. Также указано, что фигурант имеет право на апелляцию: на сегодня нет возможности установить, воспользовался ли этим правом подсудимый.

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Мобилизация в Украине — детали

Отметим, в Верховную Раду поступил второй вариант законопроекта о внесении изменений в законы о мобилизации — законопроект №10449. В тексте законопроекта предлагают снизить нижний возраст мобилизации с 27 до 25 лет. Среди возможных изменений — создание электронного кабинета военнообязанного, в котором мужчины самостоятельно смогут обновлять военно-учетные данные, даже не идя в военкоматы. Еще одна возможная новация — изменения в перечне категорий лиц, которых можно бронировать, и изменение оснований для отсрочки.

Напоминаем, 26 января юрист объяснила, как уволиться со службы, если есть проблемы со здоровьем. Кроме того, ранее Фокус писал о мужчине, который отказался находиться в штурмовом подразделении на основании перелома ключицы.