"Звик довіряти людям": обмежено-придатний офіцер отримав вирок за відмову від повістки

У матеріалах судового розгляду вказується, що фігурант справи — офіцер ЗСУ. Згідно з українським законодавством, він мав йти служити навіть з хворобою хребта.

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Житель Сумської області отримав вирок суду, згідно з яким проведе три наступні роки у в'язниці. Провина звинуваченого — відмова від отримання бойової повістки під приводом діагностованої хвороби хребта. Деталі справи та вирок суду опублікований у "Єдиному державному реєстрі судових рішень".

Вирок у справі №950/38/23 прийнятий 29 січня 2024 року Лебединським районним судом Сумської області. У тексті документа описується, що сталось, коли неназваний громадянин прибув до ТЦК і йому спробували вручити бойову повістку.

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Як вказано у тексті вироку, чоловік під час спілкування з працівниками військкомату заявив, що має діагностовану хворобу хребта і має висновок військово-лікарської комісії, пройденої у листопаді 2022 році. У висновку вказано, що він дійсно є "обмежено придатним для військової служби". На цій підставі фігурант відмовився підписувати документ, що отримав повістку, і вимагав, щоб його додаткового оглянули. Фігуранта запитали, чому не оскаржував висновок ВЛК: він пояснив, що "звик довіряти людям". Також з матеріалів справи випливає, що у якийсь момент його просто відпустили додому зі словами, щоб "жив своїм життям".

Вирок суду щодо мобілізації - деталі стану здоров'я Фото: Скриншот

Фігурант скаржився лікарям на головні болі, а також на "брадикардію, низький тиск та хворий шлунок". Під час проходження медкомісії йому дійсно встановили діагноз "остеохондроз грудо-поперекового відділу хребта, больовий синдром, протрузія дисків" і визнали обмежену придатність, ідеться у матеріалах справи.

Вирок суду щодо мобілізації - підстави для бойової повістки Фото: Скриншот

Однак чоловік, як з'ясувалось, є офіцером ЗСУ, і дійсно, згідно з вимогами закону, навіть у статусі обмежено-придатного повинен був прибути у військові частину і нести службу з врахуванням можливостей. Оскільки у бойову частину до встановленого терміну він не прибув, хоч йому і телефонували з цього приводу, то суд підтвердив провину за ст. 336 Кримінального кодексу. Чоловік отримав покарання — три роки. Також вказано, що фігурант має право на апеляцію: на сьогодні не має можливості встановити, чи скористався цим правом підсудний.

Вирок суду щодо мобілізації - призов офіцерів

Мобілізація в Україні — деталі

Зазначимо, до Верховної Ради надійшов другий варіант законопроєкту про внесення змін до законів про мобілізацію — законопроєкт №10449. У тексті законопроєкту пропонують знизити нижній вік мобілізації за 27 до 25 років. Серед можливих змін — створення електронного кабінету військовозобов'язаного, у якому чоловіки самостійно зможуть оновлювати військово-облікові дані, навіть не ідучи до військкоматів. Ще одна можлива новація — зміни у переліку категорій осіб, яких можна бронювати, та зміна підстав для відстрочки.

Нагадуємо, 26 січня юристка пояснила, як звільнитись зі служби, якщо є проблеми зі здоров'ям. Крім того, раніше Фокус писав про чоловіка, який відмовився перебувати у штурмовому підрозділі на підставі перелому ключиці.