Перевіряють документи та роздають повістки: на кордоні запрацювали мобільні пости ТЦК

У Європейській Бізнес Асоціації вже говорять про те, що ситуація на кордоні може спровокувати зупинку виробничої діяльності компаній.

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Україна, ймовірно, збирається посилити контроль над громадянами, які планують перетинати український державний кордон у воєнний час. Так, біля пунктів пропуску через державний кордон України почали з'являтися мобільні пости. Їх встановлюють правоохоронці та територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), повідомляє 5 лютого 2024 року Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА).

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Зазначається, що співробітники перевіряють документи у водіїв вантажних автомобілів, які займаються перевезеннями через кордон. Також на обладнаних мобільних постах видають повістки і наказують з'явитися в ТЦК СП, щоб уточнити дані.

"Це призводить до утворення додаткових черг на державному кордоні, паніки серед працівників компанії, які уповноважені на здійснення відповідних перевезень. Адже навіть якщо водій заброньований зараз, перед перебронюванням працівник може бути кілька днів/тижнів не на броні", — сказано в повідомленні.

Крім того, як зазначають у ЄБА, ситуація, що виникла, ускладнює логістику для бізнесу, який може не тільки залишитися без контрактів, міжнародних замовників, а й почати звільняти працівників і навіть зупинити виробничу діяльність.

У повідомленні зазначається, що бізнесу не подобаються два моменти:

вручення дистанційних повісток;

накладення обмежень у судовому порядку.

"По-перше, судова система і так вкрай перезавантажена, і якщо додати до судів розгляд і цих справ, то питання швидкості ухвалення судових рішень можуть стати ще серйознішими. По-друге, зараз країна потребує великої роботи в контексті налагодження роботи з верховенством прав — тож важливо, щоб і в таких справах верховенство права мало місце", — зазначили в ЄБА.

Організація вже звернулася до Верховної Ради та міністра економіки Юлії Свириденко з проханням звернути увагу на застереження бізнесу в контексті мобілізаційного законодавства та не ухвалювати законопроєкт №10449 у чинній редакції, не доопрацювавши документ.

Ще в Європейській Бізнес Асоціації пропонують продумати реалізувати додатковий інструмент бронювання працівників.

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Нагадаємо, 5 лютого стало відомо, що президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради укази про продовження загальної мобілізації та воєнного стану. Так, глава держави пропонує парламенту продовжити мобілізацію і воєнний стан із 14 лютого 2024 року ще на 90 днів — до 14 травня.

Також нагадаємо, що 1 лютого голова економічного комітету парламенту Дмитро Наталуха повідомив, що фізичні особи не зможуть самі себе бронювати від мобілізації, сплативши певну суму до держбюджету, — така можливість буде тільки у бізнесу.