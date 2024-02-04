Розсилка онлайн-повісток: Рада вимагає пояснень від Міноборони

За словами представника профільного комітету Єгора Чернєва, механізм розсилання повісток в електронних кабінетах може не спрацювати, оскільки не в усіх військовозобов'язаних громадян є доступ до інтернету.

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Верховна Рада висловлює бажання отримати роз'яснення від Міністерства оборони щодо нового законопроєкту про мобілізацію, особливо стосовно пропозиції про розсилку повісток через електронний кабінет призовника. Про це повідомив заступник голови комітету ВР із питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв в ефірі телемарафону.

Парламентарій пояснив, що не всі люди володіють сучасними гаджетами та мають доступ до інтернету.

"Знову змінили спосіб отримання повісток, тепер вони доступні через електронний кабінет для військовозобов'язаних. Ми хочемо отримати ясність від Міністерства оборони щодо цього оновлення з огляду на те, що не всі люди можуть або мають доступ до інтернету й смартфонів", — заявив депутат.

Чернєв також наголосив на важливості питання про можливу необхідність запровадження примусових заходів для громадян, які виїжджають за кордон. Він пояснив, що йдеться про можливе позбавлення права на консульські послуги.

"Ми хотіли б почути позицію Міністерства закордонних справ щодо цього питання. По-перше, чи здатні наші консульські служби ефективно реалізувати ці заходи. По-друге, наскільки ефективними будуть такі дії: чи повернуться люди, чи вони будуть загублені назавжди", — додав чиновник.

Мобілізація в Україні — останні новини

Кабінет Міністрів України після доопрацювання вніс до Верховної Ради новий законопроєкт №10449, що стосується мобілізації, військового обліку та проходження військової служби.

Головне нововведення оновленого законопроєкту — накладення обмежень на тих, хто ухиляється, через суд. Тепер ТЦК має звернутися до суду, який може накласти на військовозобов'язаного обмеження.

Також повістки до військкомату збираються надсилати через електронний кабінет.

Водночас заступник голови комітету з питань нацбезпеки Єгор Чернєв зауважив: хоча новий законопроєкт про мобілізацію має багато правильних норм, очікується на значну кількість правок.

Раніше Фокус повідомляв, що ветеран АТО Євген Дикий розкритикував новий законопроєкт про мобілізацію через один пункт, який вважає несправедливим.