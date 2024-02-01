"А якщо немає комп'ютера?": експерт розкритикував впровадження онлайн-повісток в Україні

Досі не ясно, як українців зможуть зобов'язати реєструватися в електронному кабінеті призовника, і підтверджувати отримання ними повісток. Особливо, якщо у них немає гаджетів або доступу до інтернету.

Related video

Законопроєкт про мобілізацію №10449, який опублікували на сайті Верховної Ради 30 січня, передбачає створення системи електронних кабінетів призовників, військовозобов'язаних та резервістів, куди мають надходити повістки про виклик до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Український експерт з кібербезпеки Костянитин Корсун на своїй сторінці у Facebook вказав проблеми, які викличуть такі нововведення.

Поки що незрозуміло, як саме буде реалізований електронний кабінет призовника (ЕКП) і як громадян зобов'яжуть там реєструватися. Ймовірно, це буде сервіс на базі системи "Дія" або ж окремий, але у будь-якому випадку потребуватиме онлайн-доступу.

Деякі громадяни просто не можуть під'єднатися до мережі, адже в Україні є місця, де немає ані стаціонарного, ані мобільного інтернету. Людина також може просто обходитися без Всесвітньої павутини, якщо не хоче платити провайдерам або мобільним операторам.

"А якщо немає комп'ютера? Зламався, в ремонті, загубив? А якщо є лише умовна Nokia 3310? Хтось видаватиме потрібні пристрої? Щось я сумніваюся, — прокоментував Костянтин Корсун. — І хто загалом буде платити: за девайси, за доступ в Інтернет, за мобільний трафік?".

Інша проблема — ідентифікація людей в ЕКП. Експерт передбачає три ймовірні варіанти, як призовник може підтвердити свою особу: через "Дія.Підпис", платформу ID.gov.ua або ж за допомогою паспорта у ТЦК чи в управліннях Національної поліції. Згідно законопроекту, днем вручення повістки є "день отримання ТЦК і СП повідомлення про доставлення повістки до електронного кабінету". Навіть якщо громадянин зареєструється, то незрозуміло, як саме будуть встановлювати, що цифрову повістку вручили саме потрібному користувачеві.

"А якщо ТЦК відправив повістку в "електронний кабінет" і отримав від нього ж повідомлення про "доставку" — який механізм дозволить переконатися, що "абонент" ту повістку побачив, відкрив, прочитав та зрозумів? І що це саме він залогінився в кабінет? А не його, скажімо, дружина, брат, сусід, чи російський хакер?", — висловив проблемні питання Костянтин Корсун.

Ще один важливий момент: як військовозобов'язані українці дізнаються про те, що в їх електронних кабінетах знаходятся повістки? Теоретично можна надіслати повідомлення на електронну пошту, але незрозуміло, на яку саме, адже користувач може мати багато різних акаунтів, які можуть зламати, а визначити їх реального власника дуже складно.

Костянтин Корсун нагадав, що у 2020 році Мінцифри намагалася запустити "офіційну електронну адресу", але проєкт провалився. Зараз можна знову спробувати її впровадити, але існує велика ймовірність, що систему зламають російські хакери, як це вже ставалося з іншими державними IT-системами.

"Тобто для початку потрібно якимось чином (яким, до речі?) примусити усіх призовників самостійно зареєструватися в "електронному кабінеті призовника", і самому вказати там свій email. Пароль до якого він може "забути", "загубити", продати, можуть вкрасти хакери. От я, наприклад, маю з півтора десятка email, половиною з яких користуюся десь раз на рік", — зазначив кіберексперт.

Повідомлення можуть також надходити у конкретний месенджер, але цей момент треба визначити на законодавчому рівні. Можна обрати більш-менш захищену безкоштовну платформу, але у них регулярно знаходять вразливості, стаються витоки даних користувачів.

Костянтин Корсун непокоїться, що Верховна Рада прийме законопроєкт, не врахувавши всіх цих моментів. Тоді військовозобов'язаних українців зможуть карати, навіть якщо вони не знатимуть про існування ЕКП, надходження туди повістки або ж просто фізично не матимуть змоги його перевірити. Людям будуть блокувати рахунки та операції з майном, а свою правоту вдасться довести хіба що у суді. На додачу, зловмисники можуть скористатися ситуацією у своїх інтересах, розсилаючи українцям фішингові листи на тему реєстрації електронного кабінету призовника.

"Ідея "електронного кабінету призовника" виглядає поки що дуже сирою. Можливо, саме поняття зараз приймуть Закон, а підзакони та сам продукт будуть створювати, скажімо, протягом року після прийняття", — припустив експерт.

Раніше писали, як українців каратимуть за ігнорування повістки згідно з новим законопроєктом про мобілізацію. Ухилянтам загрожує заборона на виїзд за кордон і керування транспортними засобами, арешт рахунків та інших цінностей, що зберігаються у банках.