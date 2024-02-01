"Скачемо тими самими граблями": новий законопроєкт про мобілізацію потребує доопрацювання, — експерти

Народний депутат Єгор Чернєв заявив, що в новій редакції залишилися і додалися норми, які викликають сумнів. За його словами, є два варіанти розвитку ситуації.

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До половини положень нового законопроекту про мобілізацію вже надавали у 2015 році. Про це заявив експерт Центру оборонних стратегій, полковник запасу Віктор Кевлюк виданню LIGA.net.

За його словами, тоді у влади були великі проблеми з проведенням шести черг мобілізації.

"Зараз скачемо тими самими граблями, припускаючись тих самих помилок, з тими самими проблемами і не маючи інструментів для їхнього вирішення", — сказав він.

Він зазначив, що доопрацьовувати законопроєкт потрібно швидко, щоб не зірвати мобілізацію.

Як розповів керівник практики безпеки бізнесу в Juscutum юрист Дмитро Дичаковський, новий законопроєкт є лише доопрацьованою версією попереднього, в якому врахували зауваження парламентського комітету з національної безпеки і оборони

Народний депутат і заступник голови комітету з національної безпеки Єгор Чернєв заявив, що в новій редакції залишилися і додалися норми, які викликають сумнів.

"Законопроєкт має багато правильних норм: терміни демобілізації, додаткові відпустки військовослужбовцям тощо. Але все ще потребує доопрацювання. В наявному вигляді буде складно знайти під нього голоси у ВР", — сказав нардеп.

За його словами, є два варіанти: або законопроєкт доопрацьовується в комітеті першого читання, або його рекомендують ухвалити в першому читанні, щоб до другого читання прибрати спірні моменти. Однак процес ухвалення законопроєкту не буде швидким. Так, правки ще можуть вносити народні депутати.

Демобілізація в Україні

Як розповів Кевлюк, процедура проведення демобілізації в законодавстві не розкрита.

"Десь у 2010 році це питання розглядалося на військово-стратегічній грі Генерального штабу. Це завдання вирішувалося дуже важко, це був свого роду інтелектуальний глухий кут", — зазначив експерт.

Зазначається, що ясності новий законопроєкт не додає. Так, він лише вказує підстави для звільнення з військової служби.

Дичаковський сказав, що звільнення військовослужбовців, які отримали таке право у зв'язку із закінченням терміну служби, здійснюється у строки, визначені рішенням Ставки Верховного Головнокомандувача.

Кевлюк зазначив, що є різні категорії військовослужбовців, які виконують ті самі обов'язки. Президент, Верховний головнокомандувач, може звільнити тих, кого він призвав. Однак не тих, хто, приміром, підписав контракт із Міноборони України.

Також, за словами експерта, під час війни Сили оборони отримали багато унікальних фахівців. Їхня втрата погано позначиться на військах. Один із варіантів вирішення проблеми — повернення до системи ротації особового складу на передньому краї.

"Для того, щоб до цієї практики повернутися, нам потрібно мати три склади ЗСУ. Один — відпочиває, інший — готується, третій — воює. Це — суперскладно", — сказав Кевлюк.

Нагадаємо, 30 січня в Раду було подано новий законопроєкт про мобілізацію, який передбачає деякі нововведення для громадян. Автори пропонують суттєво змінити чинні методи мобілізації. Призовний вік громадян може бути знижений до 25 років, а ось до видачі повісток можуть залучати поліцію. Також права громадян можуть обмежуватися, якщо відбувається ігнорування повісток.