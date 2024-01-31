Призов жінок, обмеження прав і бронь: головні деталі законопроєкту про мобілізацію

Автори опублікованого законопроекту пропонують суттєво змінити чинні методи мобілізації. Призовний вік громадян може бути знижено до 25 років, а ось до видачі повісток можуть залучати поліцію.

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Кабінет міністрів 30 січня подав до Верховної Ради України доопрацьований законопроект про мобілізацію №10449. Фокус зібрав усе, що відомо про можливі нововведення.

В опублікованому документі містяться зміни мобілізаційних процесів, серед яких: виплати для військових, відпустка, право на відстрочку, процедура вручення повісток, військова підготовка тощо.

Новий законопроєкт про мобілізацію: зарплата

У новому законопроєкті пропонується встановити щомісячну зарплату для військових у розмірі 20 тисяч гривень, однак це без урахування додаткових винагород. Розмір бонусів становитиме від 30 до 100 тисяч гривень.

Новий законопроєкт про мобілізацію: рівність

Автори документа пропонують забрати право на відстрочку у державних службовців і співробітників правоохоронних органів. Мова про рівний облік для всіх. Відповідно, поліцейські та чиновники також підлягатимуть мобілізаційним процесам.

Це також торкнеться співробітників Бюро економічної безпеки (БЕБ), Державного бюро розслідувань (ДБР), Державної виконавчої служби, прокуратури, Національного антикорупційного бюро (НАБУ), Служби судової охорони та Національної поліції.

Право на бронь у держслужбовців залишається, проте на тих умовах, що й у інших громадян: категорія "Б" і "В" — 50% військовозобов'язаних у кожному органі.

Водночас у документі окрему увагу приділено головам міських і селищних, територіальних громад, бронь яких збережеться навіть у разі ухвалення законопроєкту.

Новий законопроєкт про мобілізацію: повістки

Якщо законопроєкт ухвалять, тоді також може змінитися порядок вручення повісток. Річ у тім, що для цього територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП) зможуть використовувати електронні кабінети призовників, військовозобов'язаних і резервістів. Саме туди можуть приходити українцям документи з проханням відвідати установу.

Окремо зазначено також порядок видачі повісток. Днем вручення вважається:

день вручення такої повістки під розписку українця;

день отримання територіальним центром комплектування та соціальної підтримки даних про те, що повістка була доставлена в електронний кабінет призовника.

До слова, за допомогою електронного кабінету українці зможуть оновити свої дані. Для цього не потрібно буде особисто відвідувати ТЦК і СП. Також можна буде переїжджати в інші міста по Україні без дозволу військкоматів, однак після цього необхідно буде стати на облік уже за новою адресою.

При цьому разом зі співробітниками військкоматів сповіщати про мобілізацію зможуть співробітники правоохоронних органів.

Новий законопроєкт про мобілізацію: ухилянти

Передбачені авторами законопроєкту і деякі покарання для тих, хто ігнорує вручені повістки. Наприклад, ТЦК і СП зможуть подати в суд на ухилянта, якщо той ніяк не відреагує на вручення документа. Можливий позов можливий через 10 днів.

На тих, хто продовжить жодним чином не реагувати на повістку, чекатиме покарання у вигляді: тимчасового обмеження у праві виїзду за кордон, тимчасового обмеження у праві керувати транспортними засобами, а також арешт на кошти та інші цінності, що перебувають на рахунках та зберіганні в банках або інших фінансових установах, та на електронні гроші.

Якщо громадянин прибув до ТЦК і СП або виконав інші свої обов'язки, тоді позов може бути відкликаний.

Новий законопроєкт про мобілізацію: українці за кордоном

Якщо опублікований законопроєкт буде ухвалено, тоді деякі зміни можуть чекати на українців призовного віку, які продовжують проживати за кордоном. Зокрема це стосується чоловіків.

Тепер для звернення до консульств громадянам України потрібно буде мати при собі військово-облікові документи. Там посадова особа закордонної дипломатичної установи вже визначить дійсність документів.

Така перевірка буде виключена, якщо українець оформляє документи для зворотного повернення в Україну або якщо один із батьків громадянин іншої країни. Також документи не перевірятимуть, якщо йдеться про питання, які пов'язані з оформленням громадянства.

А ось оформити внутрішній або закордонний паспорт військовозобов'язаним громадянам без військово-облікових документів уже не можна буде.

Новий законопроєкт про мобілізацію: студенти й аспіранти

Можуть чекати зміни і на цю категорію українців. Призову не підлягатимуть здобувачі фахової (професійно-технічної), фахової вищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формами та здобувають рівень освіти вищий за здобутий раніше. Також до цього переліку приєднуються докторанти та громадяни, яких зарахували в інтернатуру.

Щодо викладачів, то мобілізації не підлягатимуть: наукові та науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової вищої освіти; наукових установ та організацій, які мають вчене звання та/або науковий ступінь; педагогічні працівники закладів професійної (професійно-технічної) освіти; співробітники закладів загальної середньої освіти.

При цьому важливо, щоб їхня робота була на менше, ніж на 0,75 ставки.

Новий законопроєкт про мобілізацію: призов жінок

У новому законопроєкті не обійшли стороною і жінок. Деякі з них можуть бути призвані на військову службу після взяття на військовий облік. Стосується це українок, які закінчили заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої або вищої освіти та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність.

Це стосуватиметься лише тих, хто придатний до проходження служби за станом здоров'я та віком.

Виконувати роботи із забезпечення оборони країни можуть жінки, які стоять на військовому обліку. Відбуватиметься це в добровільному порядку після підписання контракту.

Новий законопроєкт про мобілізацію: інші зміни

Відпустка. Військовослужбовці отримуватимуть щорічний відпочинок на час дії воєнного стану частинами, проте йдеться про щонайменше 15 календарних днів.

Ті бійці ЗСУ, які були звільнені з полону, у разі ухвалення законопроєкту матимуть у запасі 90 додаткових днів відпочинку і при цьому зберігаються виплати зарплати.

Термін служби. У документі від Кабміну є пункт, який чітко визначає термін служби в період воєнного часу.

Встановлення підстави для звільнення з військової служби військовослужбовцям у разі безперервної служби під час дії воєнного стану протягом 36 місяців.

Призовний вік: буде знижено з 27 до 25 років.

Люди з інвалідністю: на відміну від попередньої версії законопроєкту, право на звільнення від військової служби отримають усі групи людей з інвалідністю.

Варто зазначити, що законопроєкт лише з'явився на сайті Верховної Ради і тепер народні депутати мають ухвалити остаточне рішення щодо нього. Коли це станеться і чи допустять до голосування поточну версію документа — поки що невідомо.

Нагадаємо, 30 січня повідомлялося, що нардеп розповів, чи буде легальний "відкуп" від мобілізації в Україні. За словами Сергія Нагорняка, офіційна можливість відкупитися від служби в армії буде говорити про несправедливість.