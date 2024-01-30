Кого з жінок можуть мобілізувати: що передбачає новий законопроєкт

Стати на військовий облік повинні жінки з медичною чи фармацевтичною спеціальністю. Вони виконуватимуть військовий обов'язок на рівних правах із чоловіками.

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Згідно з новим законопроєктом про мобілізацію деяких жінок можуть призвати на військову службу. Про це йдеться на сайті Верховної Ради.

Хто з жінок повинен стати на військовий облік

Жінки, що закінчили заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої або вищої освіти й здобули медичну чи фармацевтичну спеціальність, та придатні до проходження військової служби за станом здоровʼя та віком, підлягають взяттю на військовий облік.

Тоді як жінки, чия спеціальність або професія споріднена з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, який затвердило Міноборони, та є придатними до проходження служби, можуть стати на військовий облік за власним бажанням.

Кого з жінок можуть мобілізувати

Мобілізувати на військову службу чи залучити для виконання робіт із забезпечення оборони України у воєнний час у добровільному порядку можуть жінок, які стоять на військовому обліку. У мирний час вони можуть також бути прийняті на військову службу чи службу у військовому резерві у добровільному порядку за контрактом.

Жінки виконуватимуть військовий обов'язок на рівних правах із чоловіками. Мова йде про прийняття в добровільному порядку за контрактом та призов на військову службу, проходження військової служби, служби у військовому резерві, виконання військового обовʼязку в запасі та дотримання правил військового обліку.

Нагадаємо, 30 січня до Верховної Ради внесли новий законопроєкт про мобілізацію №10449. Поки невідомо, коли розпочнеться розгляд документа та голосування.

27 січня заступник голови комітету з нацбезпеки, народний депутат від партії "Слуга народу" Єгор Чернєв розповів, що згідно з законопроєктом про мобілізацію, жінки не є військовозобов'язаними.