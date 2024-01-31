Призыв женщин, ограничения прав и бронь: главные детали законопроекта про мобилизацию

Авторы опубликованного законопроекта предлагают существенно изменить действующие методы мобилизации. Призывной возраст граждан может быть снижен до 25 лет, а вот к выдаче повесток могут привлекать полицию.

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Кабинет министров 30 января подал в Верховную Раду Украины доработанный законопроект про мобилизацию №10449. Фокус собрал все, что известно о возможных нововведениях.

В опубликованном документе содержатся изменения мобилизационных процессов, среди которых: выплаты для военных, отпуск, право на отсрочку, процедура вручения повесток, военная подготовка и так далее.

Новый законопроект про мобилизацию: зарплата

В новом законопроекте предлагается установить ежемесячную зарплату для военных в размере 20 тысяч гривен, однако это без учета дополнительных вознаграждений. Размер бонусов будет составлять от 30 до 100 тысяч гривен.

Новый законопроект про мобилизацию: равенство

Авторы документа предлагают забрать право на отсрочку у государственных служащих и сотрудников правоохранительных органов. Речь о равном учете для всех. Соответственно, полицейские и чиновники также будут подлежать мобилизационным процессам.

Это также каснется сотрудников Бюро экономической безопасности (БЭБ), Государственного бюро расследований (ГБР), Государственной исполнительной службы, прокуратуры, Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), Службы судебной охраны и Национальной полиции.

Право на бронь у госслужащих остается, однако на тех условиях, что и у других граждан: категория "Б" и "В" — 50% военнообязанных в каждом органе.

В то же время в документе отдельное внимание уделено главам городских и поселковых, территориальных общин, бронь которых сохранится даже в случае принятия законопроекта.

Новый законопроект про мобилизацию: повестки

Если законопроект примут, тогда также может измениться порядок вручения повесток. Дело в том, что для этого территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) смогут использовать электронные кабинеты призывников, военнообязанных и резервистов. Именно туда могут приходить украинцам документы с просьбой посетить учреждение.

Отдельно отмечен также порядок выдачи повесток. Днем вручения считается:

день вручения такой повестки под расписку украинца;

день получения территориальным центром комплектования и социальной поддержки данных о том, что повестка была доставлена в электронный кабинет призывника.

К слову, с помощью электронного кабинета украинцы смогут обновить свои данные. Для этого не нужно будет лично посещать ТЦК и СП. Также можно будет переезжать в другие города по Украине без разрешения военкоматов, однако после этого необходимо будет встать на учет уже по новому адресу.

При этом вместе с сотрудниками военкоматов оповещать о мобилизации смогут сотрудники правоохранительных органов.

Новый законопроект про мобилизацию: уклонисты

Предусмотрены авторами законопроекта и некоторые наказания для тех, кто игнорирует врученные повестки. К примеру, ТЦК и СП смогут подать в суд на уклониста, если тот никак не отреагирует на вручение документа. Возможный иск возможен спустя 10 дней.

Для тех, кто продолжит никак не реагировать на повестку будет ждать наказание в виде: временного ограничения в праве выезда за границу, временного ограничения в праве управлять транспортными средствами, а также арест на средства и другие ценности, находящиеся на счетах и хранении в банках или других финансовых учреждениях, и на электронные деньги.

Если гражданин прибыл в ТЦК и СП или выполнил другие свои обязанности, тогда иск может быть отозван.

Новый законопроект про мобилизацию: украинцы за границей

Если опубликованный законопроект будет принят, тогда некоторые изменения могут ждать украинцев призывного возраста, которые продолжают проживать за рубежом. В частности это касается мужчин.

Теперь для обращения в консульства гражданам Украины нужно будет иметь при себе военно-учетные документы. Там должностное лицо зарубежного дипломатического учреждения уже определит действительность документов.

Такая проверка будет исключена, если украинец оформляет документы для обратного возвращения в Украину или если один из родителей гражданин другой страны. Также документы не будут проверять, если речь идет про вопросы, которые связаны с оформлением гражданства.

А вот оформить внутренний или заграничный паспорт военнобязанным гражданам без военно-учетных документов уже нельзя будет.

Новый законопроект про мобилизацию: студенты и аспиранты

Могут ждать изменения и эту категорию украинцев. Призыву не будут подлежать соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, которые учатся на дневной или дуальной формах и получают уровень образования выше полученного ранее. Также к этому перечню присоединяются докторанты и граждане, которых зачислили в интернатуру.

Что касается преподавателей, то мобилизации не будут подлежать: научные и научно-педагогические работники заведений высшего и профессионального высшего образования; научных учреждений и организаций, имеющих ученое звание и/или научную степень; педагогические работники заведений профессионального (профессионально-технического) образования; сотрудникизаведений общего среднего образования.

При этом важно, чтобы их работа была на менее, чем на 0,75 ставки.

Новый законопроект про мобилизацию: призыв женщин

В новом законопроекте не обошли стороной и женщин. Некоторые из них могут быть призваны на военную службу после становления на воинский учет. Касается это украинок, которые окончили учреждения профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего или высшего образования и получившие медицинскую или фармацевтическую специальность.

Это будет касаться лишь тех, кто пригоден к прохождению службы по состоянию здоровья и возрасту.

Выполнять работы по обеспечению обороны страны могут женщины, которые стоят на воинском учете. Происходить это будет в добровольном порядке после подписания контракта.

Новый законопроект про мобилизацию: другие изменения

Отпуск. Военнослужащие будут получать ежегодный отдых на время действия военного положения частями, однако речь идет про не менее 15 календарных дней.

Те бойцы ВСУ, которые были освобождены из плена, в случае принятия законопроекта будут иметь в запасе 90 дополнительных дней отдыха и при этом сохраняются выплаты зарплаты.

Срок службы. В документе от Кабмина существует пункт, которые четко определяет срок службы в период военного времени.

Установление основания для увольнения с военной службы военнослужащим в случае непрерывной службы во время действия военного положения в течение 36 месяцев.

Призывной возраст: будет снижен с 27 до 25 лет.

Люди с инвалидностью: в отличии от предыдущей версии законопроекта, право на освобождения от военной службы получат все группы людей с инвалидностью.

Стоит отметить, что законопроект лишь появился на сайте Верховной Рады и теперь народным депутатам предстоит принять окончательное решение по нему. Когда это произойдет и допустят ли к голосованию текущую версию документа — пока что неизвестно.

Напомним, 30 января сообщалось, что нардеп рассказал, будет ли легальный "откуп" от мобилизации в Украине. По словам Сергея Нагорняка, официальная возможность откупиться от службы в армии будет говорить о несправедливости.