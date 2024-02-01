"Сира" норма про повноваження ТЦК: у нового законопроєкту про мобілізацію є недоліки, — нардеп

За словами нардепа Ірини Фріз, серед ключових недоліків тексту документа є і відсутність чіткого алгоритму демобілізації.

Related video

Народний депутат від "Європейської солідарності", член Комітету з питань нацбезпеки Ірина Фріз заявив, що нова редакція законопроєкту про мобілізацію має "сирі норми". Про це повідомляє "Суспільне".

За словами Фріз, є питання щодо повноважень ТЦК і РП у питанні накладення обмежень на тих, котрі не з'являються за порядком денним.

"В даному випадку ми бачимо "сиру", поки що, норму в цій редакції, яка з моєї точки зору потребує більш чіткого викладення критеріїв, які будуть застосовуватися ТЦК та СП для подання для суду на людину, яка не з’явилася у визначений термін", — сказала вона.

На її думку, серед ключових недоліків тексту документа є і відсутність чіткого алгоритму демобілізації.

"У законопроєкті є термін, 36 місяців, але далі йде якась "абракадабра" абсолютно, з моєї точки зору, щодо нормативно-правової визначеності", — зазначила Фріз.

Крім того, ще один член профільного комітету ВР, нардеп від фракції "Слуга народу" Олександр Федієнко сказав, що будь-яка мобілізація і збільшення чисельності ЗСУ є навантаженням на економіку.

"Я не головнокомандувач, але я б тут застосував насамперед внутрішній аудит. Можливо когось потрібно вже демобілізувати, зменшити економічне навантаження, когось із західного рубежу перевести на східний", — сказав він.

Нардеп також вважає, що система роботи ТЦК і СП має перетворитися "на рекрутингову історію", а не на каральний орган. За його словами, люди, які йдуть служити в армію, мають бути мотивовані, щоб у них не було бажання самовільно втекти.

Ірина Фріз зазначила, що нову версію законопроєкту може бути ухвалено в березні. За регламентом, якщо законопроєкт зареєстрували, настає термін відліку для подання альтернативних законопроєктів. Він становить 14 днів. Після цього проєкт закону може потрапити на розгляд до парламенту. Якщо його ухвалять у першому читанні, депутати подаватимуть правки до другого читання. Ця процедура може тривати від тижня до двох.

Нагадаємо, 30 січня в Раду було подано новий законопроєкт про мобілізацію, який передбачає деякі нововведення для громадян. Автори пропонують суттєво змінити чинні методи мобілізації. Призовний вік громадян може бути знижений до 25 років, а ось до видачі повісток можуть залучати поліцію. Також права громадян можуть обмежуватися, якщо відбувається ігнорування повісток.