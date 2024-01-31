"Щось недочули": до законопроєкту про мобілізацію залишаються питання, — нардеп (відео)

За словами заступника голови комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки Єгора Чернєва, опублікований документ уже можна розглядати, проте його ще потрібно доопрацювати.

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30 січня Кабінет міністрів подав до Верховної Ради новий законопроєкт щодо мобілізації, однак він усе ще містить у собі нюанси, які потрібно вирішити. Про це заявив народний депутат, заступник голови комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв в ефірі телемарафону.

За його словами, Кабінет міністрів лише частково взяв до уваги вимоги профільного комітету і документ потребує додаткового розгляду. При цьому з ним уже можна працювати.

"Ми висловили свої пропозиції про те, що потрібно змінити в цьому законопроєкті. Щось почули, щось недочули, мабуть, у Міністерстві оборони. Але з цим уже можна працювати і доопрацьовувати до другого читання", — заявив Єгор Чернєв.

Серед змін народний депутат помітив той факт, що в новій версії законопроєкту мобілізації не підлягатимуть громадяни, які мають третю групу інвалідності. Ця категорія громадян отримає відстрочку.

Також приділено увагу врученню повісток. Їх не можна розсилати електронною поштою, водночас у проєкті закону є норма про те, що вони можуть приходити в електронний кабінет призовника.

А ось те, що стосується ідеї блокування доступу до банківських рахунків, обговорюватимуть далі. На засідання профільного комітету, як каже нардеп, будуть запрошені представники Міністерства оборони, які повинні будуть пояснити свою позицію.

"Залишаються питання, але є з чим працювати. Також залишається відкритим питання відповідальності для людей, які не прийшли за повісткою. Ми наполягали на тому, щоб це не порушувало права людини", — підсумував Єгор Чернєв.

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Нагадаємо, 30 січня в Раду було подано новий законопроєкт про мобілізацію, який передбачає деякі нововведення для громадян. Автори пропонують суттєво змінити чинні методи мобілізації. Призовний вік громадян може бути знижений до 25 років, а ось до видачі повісток можуть залучати поліцію. Також права громадян можуть обмежуватися, якщо відбувається ігнорування повісток.