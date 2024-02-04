Посилення мобілізації: адвокат вказала на "неприємну зміну" в новому законі (відео)

За словами Христини Очкур, консульські послуги за кордоном, включно із заміною закордонного паспорта, для військовозобов'язаних будуть можливі тільки за пред'явленням військово-облікового документа.

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Новим законопроектом про мобілізацію, винесеним нещодавно на розгляд, передбачається, що чоловікам, які перебувають за кордоном, слід стати на військовий облік. Про це повідомляють на YouTube-каналі "Пані в законі" Христини Очкур і Марії Левченко.

Новий закон: зміни в частині мобілізації

За словами автора відео, законопроєкт №10449 передбачає "дуже неприємну зміну" для громадян України, які перебувають за кордоном.

Повідомляють, що будь-які консульські послуги за кордоном, зокрема й заміна закордонного паспорта, для військовозобов'язаних будуть можливими тільки за пред'явленням військово-облікового документа.

"При цьому в проєкті не вказано, коли саме ці чоловіки мали виїхати за кордон. Це може стосуватися не тільки тих, хто виїхав після повномасштабного вторгнення, а й раніше", — пояснила Христина Очкур.

Адвокат припустила, що новий проєкт закону про мобілізацію, судячи з усього, затвердять.

"Поки що за нього ще не проголосували, але зрозуміло, що справа рухатиметься в цьому напрямі досить швидко", — пояснила адвокат.

Адвокат — про мобілізацію чоловіків за кордоном

Чинне законодавство дає українським громадянам, які виїхали за кордон більш ніж на 3 місяці, тиждень, щоб стати на військовий облік. Йдеться про призовників, військовозобов'язаних і резервістів.

Порушення такого положення закону тягне за собою штраф — від 30 до 50 неоподатковуваних мінімумів. Повторне порушення — від 50 до 100 мінімумів.

Нагадаємо, що ще один законопроєкт про мобілізацію передбачає тюремний термін за незаконний перетин кордону. Наразі за таке правопорушення передбачена адміністративна відповідальність.

Також повідомлялося, що, за словами юриста Романа Сімутіна, ТЦК роблять усе, щоб військовозобов'язані не змогли оскаржити висновки ВЛК.