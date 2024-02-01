"Не одне й те саме": Дикий знайшов несправедливість у законопроєкті про мобілізацію (відео)

За словами колишнього командира взводу "Айдар", 36 місяців у Львівському ТЦК і такий самий термін в Авдіївці — абсолютні різні речі. Він вважає, що автори законопроєкту могли б це врахувати і провести перерахунок.

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В Україні незабаром можуть ухвалити новий закон про мобілізацію, проєкт якого був напередодні поданий Кабінетом міністрів до Верховної Ради. У ньому є пункт про термін служби, який прокоментував колишній командир взводу батальйону "Айдар" Євген Дикий в ефірі "Української правди".

За його словами, якщо брати прописані в законопроєкті 36 місяців служби, то у різних військовослужбовців вони можуть відрізнятися, адже хтось перебуває в далекому тилу, а комусь доводиться перебувати безпосередньо на лінії зіткнення.

"Могли б врахувати те, що 36 місяців служби у Львівському ТЦК, або 36 місяців служби діловодом стройової частини, або навіть 36 місяців реальної бойової роботи з полювання на "Шахеди" — абсолютно не одне й те саме, що 36 місяців у Кринках, Авдіївці", — заявив Євген Дикий.

Він вважає, що норма в півтора року цілком адекватна, однак має бути доповнена одним рядком, який передбачає, що громадянам, які перебувають на фронті, доба рахуватиметься за 2 або 3 дні. Тоді половина проблеми демобілізації буде адекватно вирішена, каже Євген Дикий.

Законопроєкт про мобілізацію: покарання для ухилянтів

Друга проблема нової версії законопроекту полягає в тому, що за відмову від проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) ухилянтам нічого серйозного не загрожує. У минулому документі від Кабміну покарання були більш жорсткими, вважає колишній командир взводу "Айдар".

Річ у тім, що призвати українця можна лише після того, як він пройшов ВЛК і був визнаний придатним до служби. Якщо надійшла відмова — закон нічого не передбачає.

"Попередня версія (законопроєкту, — ред.) хоча б одну цю дірку закривала. У минулій версії була норма про криміналізацію відмови від проходження ВЛК", — каже Євген Дикий.

При цьому люди, які не стоять на обліку та ігнорують повістки, максимум, що можуть отримати, — дрібне адміністративне правопорушення, каже військовий. Покарання буде у вигляді штрафу в 1700 гривень. У минулій версії документа сума штрафу була значно вищою, але цю норму звідти прибрали.

Якщо брати до уваги обмеження, які загрожують ухилянтам у вигляді блокування банківських карт і заборони на водіння, то вони занадто прості, як вважає Євген Дикий.

Нагадаємо, 31 січня повідомлялося, що питання до нового законопроєкту про мобілізацію також є у заступника голови комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгора Чернєва. За його словами, опублікований документ потребує доопрацювання, проте його вже можна розглядати.