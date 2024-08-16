"Лички" на півмільйона рублів: ФСВП закупить для своїх генералів кришталеві погони
Деякі російські блогери запропонували федеральній службі замість організації тендерів на закупівлю кришталевих погонів відправити свій спецназ у Курську область, де тривають бойові дії.
Російська Федеральна служба виконання покарань (ФСВП) вирішила побалувати своїх генералів, організувавши тендер на закупівлю генеральських погонів із кришталю. Ця ініціатива обійдеться відомству "всього лише" в 453 499 рублів (понад 5 тис. доларів). Про це повідомив "Московский комсомолец".
"На порталі держзакупівель з'явився тендер на придбання... кришталевих погонів!" — пишуть журналісти.
За інформацією видання, загалом планується замовити 15 подарункових комплектів. Десять із них — "лички" для генерал-майорів служби, 5 — для генерал-лейтенантів. При цьому навіть вказані точні розміри відзнак для генералів ФСВП. Так погони мають бути 137 мм заввишки, 51 мм завширшки і завтовшки в 10 мм.
Для таких виробів передбачено і відповідне сховище — погони зберігатимуться в оксамитовій темно-синій упаковці.
Журналісти натякають на те, що 340 доларів за комплект погонів дещо забагато, оскільки на різних інтернет-платформах, які торгують сувенірами, генеральські "лички" можна знайти й дешевше — 17 тис. рублів. Також автори публікації повідомили, що раніше жодне російське відомство до купівлі таких подарунків не додумалося.
Реакція Z-ком'юніті
Новина викликала неоднозначну реакцію в середовищі російських Z-блогерів та їхніх підписників, які вже наставили дизлайків під дописами в соцмережах.
Імовірно, публіці не зовсім сподобалася ініціатива витратити півмільйона рублів на забаганки російських генералів на тлі ситуації в Курській області. В одному з постів ведучий такого каналу натякнув на те, що федеральній службі непогано б відправити свої спецпідрозділи в зону бойових дій під Курськом, щоб вони отримали бойовий досвід.
Раніше повідомлялося, що в Курській області українські військові взяли в полон співробітників федеральної служби виконання покарань РФ. Однак агентство ТАСС повідомило, що УФСВП Курської області спростовує цю інформацію.