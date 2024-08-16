"Лички" на півмільйона рублів: ФСВП закупить для своїх генералів кришталеві погони

Деякі російські блогери запропонували федеральній службі замість організації тендерів на закупівлю кришталевих погонів відправити свій спецназ у Курську область, де тривають бойові дії.

Related video

Російська Федеральна служба виконання покарань (ФСВП) вирішила побалувати своїх генералів, організувавши тендер на закупівлю генеральських погонів із кришталю. Ця ініціатива обійдеться відомству "всього лише" в 453 499 рублів (понад 5 тис. доларів). Про це повідомив "Московский комсомолец".

"На порталі держзакупівель з'явився тендер на придбання... кришталевих погонів!" — пишуть журналісти.

За інформацією видання, загалом планується замовити 15 подарункових комплектів. Десять із них — "лички" для генерал-майорів служби, 5 — для генерал-лейтенантів. При цьому навіть вказані точні розміри відзнак для генералів ФСВП. Так погони мають бути 137 мм заввишки, 51 мм завширшки і завтовшки в 10 мм.

Для таких виробів передбачено і відповідне сховище — погони зберігатимуться в оксамитовій темно-синій упаковці.

Журналісти натякають на те, що 340 доларів за комплект погонів дещо забагато, оскільки на різних інтернет-платформах, які торгують сувенірами, генеральські "лички" можна знайти й дешевше — 17 тис. рублів. Також автори публікації повідомили, що раніше жодне російське відомство до купівлі таких подарунків не додумалося.

Реакція Z-ком'юніті

Новина викликала неоднозначну реакцію в середовищі російських Z-блогерів та їхніх підписників, які вже наставили дизлайків під дописами в соцмережах.

Імовірно, публіці не зовсім сподобалася ініціатива витратити півмільйона рублів на забаганки російських генералів на тлі ситуації в Курській області. В одному з постів ведучий такого каналу натякнув на те, що федеральній службі непогано б відправити свої спецпідрозділи в зону бойових дій під Курськом, щоб вони отримали бойовий досвід.

Раніше повідомлялося, що в Курській області українські військові взяли в полон співробітників федеральної служби виконання покарань РФ. Однак агентство ТАСС повідомило, що УФСВП Курської області спростовує цю інформацію.