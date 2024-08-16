"Лычки" на полмиллиона рублей: ФСИН закупит для своих генералов хрустальные погоны
Некоторые российские блогеры предложили федеральной службе вместо организации тендеров на закупку хрустальных погон, отправить свой спецназ в Курскую область, где идут боевые действия.
Российская Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) решила побаловать своих генералов, организовав тендер на закупку генеральских погонов из хрусталя. Данная инициатива обойдется ведомству "всего лишь" в 453 499 рублей (более 5 тыс. долларов). Об этом сообщил "Московский комсомолец".
"На портале госзакупок появился тендер на приобретение… хрустальных погон!" — пишут журналисты.
По информации издания, всего планируется заказать 15 подарочных комплектов. Десять из них — "лычки" для генерал-майоров службы, 5 — для генерал-лейтенантов. При этом даже указаны точные размеры знаков отличия для генералов ФСИН. Так погоны должны быть 137 мм высотой, 51 мм шириной и толщиной в 10 мм.
Для таких изделий предусмотрен и соответствующее хранилище — погоны будут храниться в бархатной темно-синей упаковке.
Журналисты намекают на то, что 340 долларов за комплект погон несколько многовато, так как на различных интернет-платформах, которые торгуют сувенирами, генеральские "лычки" можно найти и подешевле — 17 тыс. рублей. Также авторы публикации сообщили, что ранее ни одно российское ведомство до покупки подобных подарков не додумалось.
Реакция Z-комьюнити
Новость вызвала неоднозначную реакцию в среде российских Z-блогеров и их подписчиков, которые уже наставили дизлайков под сообщениями в соцсетях.
Вероятно, публике не совсем понравилась инициатива потратить полмиллиона рублей на прихоти российских генералов на фоне ситуации в Курской области. В одном из постов ведущий такого канала намекнул на то, что федеральной службе неплохо бы отправить свои спецподразделения в зону боевых действий под Курском, чтобы они получили боевой опыт.
Ранее сообщалось, что в Курской области украинские военные взяли в плен сотрудников федеральной службы исполнения наказаний РФ. Однако агентство ТАСС сообщило, что УФСИН Курской области опровергает эту информацию.