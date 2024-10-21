"Усередині мене не було вибору": українець на реаліті розповів, як покинув США заради служби в ЗСУ

За словами Богдана, після початку повномасштабної війни він зрозумів, що його місце в Україні і за кілька днів повністю підготувався. Насамперед він хотів допомогти молодим хлопцям, які опинилися на передовій.

Related video

У Сполучених Штатах Америки вийшов новий сезон романтичного шоу "Кохання сліпе" і там взяв участь 35-річний українець на ім'я Богдан. Він розповів на весь світ про війну і про свою службу в ЗСУ. Проєкт опублікований стримінговим сервісом Netflix.

Суть реаліті полягає в тому, щоб у форматі швидких знайомств знайти свою другу половинку, проте потенційна пара не бачить одне одного, поки не ухвалить рішення про те, продовжувати спілкування чи ні.

Спробувати свої сили в цьому проєкті вирішив і Богдан. Він народився в Україні та у дворічному віці з родиною перебрався до Сполучених Штатів Америки.

У 2010 році хлопець служив у морській піхоті і його відправили в Кувейт. Там протягом 30 чи 40 днів проходили тренування в пустелі, а спати доводилося під зірками в наметах. Нічого навкруги не було, тільки верблюди та побратими.

Коли почалася повномасштабна війна в Україні, то Богдан зрозумів, що його місце саме на Батьківщині, тож ухвалив рішення повернутися.

"Я думав так: я — українець. У мене українська сім'я. У мене немає дружини і дітей, я військовий, хто як не я. Це був феноменальний період. Ніхто мене не відмовляв", — розповідав Богдан.

Разом із друзями він почав готуватися і зібрав гроші на спорядження. А от батьки сказали, що чекали від нього дзвінка, адже були впевнені, що українець саме так і вчинить.

"Це було страшно, мільйон відсотків. Коли я пішов — мені було 33 і я не йшов з думкою, що я Рембо або виграю цю війну. Я розумів, що це дуже страшна ситуація, але я думав про 18–19-річних хлопців, які йдуть туди без підготовки. Я знав, що в мене є вибір і я міг не йти, але всередині мене не було вибору", — підсумував Богдан.

Нагадаємо, 21 жовтня повідомлялося, що з грудня відбудуться серйозні зміни в мобілізації. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський анонсував нову модель базової загальної військової підготовки, збільшення її тривалості до 1,5 місяця та залучення досвідчених інструкторів для поліпшення якості навчання.