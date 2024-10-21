"Внутри меня не было выбора": украинец на реалити рассказал, как покинул США ради службы в ВСУ

По словам Богдана, после начала полномасштабной войны он понял, что его место в Украине и за несколько дней полностью подготовился. В первую очередь он хотел помочь молодым парням, которые оказались на передовой.

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В Соединенных Штатах Америки вышел новый сезон романтического шоу "Любовь слепа" и там принял участие 35-летний украинец по имени Богдан. Он рассказал на весь мир о войне и о своей службе в ВСУ. Проект опубликован стриминговым сервисом Netflix.

Суть реалити состоит в том, чтобы в формате быстрых знакомств найти свою вторую половинку, однако потенциальная пара не видит друг друга, пока не примет решение о том, продолжать общение или нет.

Попробовать свои силы в этом проекте решил и Богдан. Он родился в Украине и в двухлетнем возрасте с семьей перебрался в Соединенные Штаты Америки.

В 2010 году парень служил в морской пехоте и его отправили в Кувейт. Там в течение 30 или 40 дней проходили тренировки в пустыни, а спать приходилось под звездами в палатках. Ничего вокруг не было, только верблюды и побратимы.

Когда началась полномасштабная война в Украине, то Богдан понял, что его место именно на родине, поэтому принял решение вернуться.

"Я думал так: я — украинец. У меня украинская семья. У меня нет жены и детей, я военный, кто как не я. Это был феноменальный период. Никто меня не отговаривал", — рассказывал Богдан.

Вместе с друзьями он начал готовиться и собрал деньги на снаряжение. А вот родители сказали, что ждали от него звонка, ведь были уверены, что украинец именно так и поступит.

"Это было страшно, миллион процентов. Когда я пошел — мне было 33 и я не шел с мыслью, что я Рембо или выиграю эту войну. Я понимал, что это очень страшная ситуация, но я думал про 18–19-летних парней, которые идут туда без подготовки. Я знал, что у меня есть выбор и я мог не идти, но внутри меня не было выбора", — подытожил Богдан.

Напомним, 21 октября сообщалось, что с декабря произойдут серьезные изменения в мобилизации. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский анонсировал новую модель базовой общей военной подготовки, увеличение ее продолжительности до 1,5 месяца и привлечение опытных инструкторов для улучшения качества обучения.