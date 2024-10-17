"Наконец-то допишу книгу о службе": писатель Асеев уволился из ВСУ, как ему это удалось

Батальон, где служил бывший политзаключенный Кремля, расформировали из-за больших потерь. После этого он пытался перевестись в ГУР.

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Украинский писатель, журналист, правозащитник и бывший политзаключенный Кремля Станислав Асеев увольняется из Вооруженных сил Украины, проведя на фронте более полугода. После расформирования его батальона Станислав пытался перейти в другое подразделение, но просьбу не удовлетворили. Об этом он сообщил в комментарии изданию "Главком".

Писатель объяснил: когда его батальон расформировали после значительных потерь, оставшихся бойцов распределили в другие подразделения бригады. По словам Станислава, он хотел перевестись в разведку, и глава ГУР Кирилл Буданов для этого написал письмо командующему Силами территориальной обороны Игорю Плахуте.

"Но письмо, скорее всего, просто выбросили в помойку и никуда не перевели. Поэтому у меня был вариант продолжить служить непонятно с кем под каким командованием, или мог воспользоваться нормой закона и уволиться из ВСУ из-за того, что был в плену", – объясняет Асеев.

Следует отметить, что возможность уволиться со службы для освобожденных из плена военнослужащих предусматривает ст. 26 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", изменения в который вступили в силу 18 мая 2024 года. Дата возвращения из плена не имеет значения. Станислав Асеев находился в российском плену с 2017 года, был освобожден 29 декабря 2019 года.

В марте 2024 года Станислав Асеев добровольно мобилизовался в пехотную роту ВСУ.

После увольнения из Сил обороны журналист планирует сконцентрироваться на общественной деятельности, в том числе на поиске российских военных преступников — этим занимается основанный им фонд "Инициатива справедливости" (JIF). Также писатель вернется к литературному труду.

"Наконец-то, возможно, допишу книгу о своей службе, которую начал писать еще в окопах", — сказал Станислав.

Новость об увольнении Станислава Асеева из рядов ВСУ прокомментировал в Facebook его друг, бывший народный депутат, а ныне аэроразведчик Егор Фирсов. Он напомнил, что Станислав участвовал в ожесточенных боях и получил два ранения.

"Уйти после многолетнего плена в пехоту в одну из самых горячих точек — это шаг настоящего воина!" – написал Егор Фирсов.

Егор Фирсов радуется Станиславу Асееву, который выжил и достойно прошел службу

Отметим, 1 мая Фокус писал, что Станислав Асеев сообщил о своем ранении. Тогда его госпитализировали с сотрясением мозга, которое он получил под поселком Очеретино в Донецкой области.

Также в пресс-службе 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев 29 сентября сообщили об увольнении командира, полковника Ивана Винника. Его назначили на более высокий пост.