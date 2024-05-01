Под Очеретино получил ранение журналист и писатель Асеев: подробности (фото)

Асеева госпитализировали с сотрясением мозга. Он сообщил, что "по законам физики должен был бы умереть". Военный также заявил о потере позиций, на которых находилось его подразделение.

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Украинский писатель и журналист, который мобилизовался в ряды Вооруженных сил Украины в марте этого года, получил контузию и попал в госпиталь. Об этом Асеев сообщил в соцсети Х в среду, 1 мая.

"Я жив, хотя по всем законам физики и вероятности должен был бы умереть. Позиции, к сожалению, потеряны. Сейчас я в больнице с сотрясением мозга. Вскоре снова обращусь к вам за помощью, поскольку в материальном плане наше подразделение много потеряло", — написал он.

На каком именно направлении и где именно получил ранение Асеев не уточнил, впрочем несколькими днями ранее он сообщал, что воюет на одном из самых горячих направлений фронта. Речь идет о поселке Очеретино в Донецкой области.

"Тяжелые бои в районе Очеретино. Когда-то я собирался бежать из Киева в Лиссабон с рюкзаком в 20 кг: кажется, этот забег начался для меня на Донбассе", — писал в Х Асеев 29 апреля.

Что известно о Станиславе Асееве

Станиславу Асееву 34 года. Он украинский писатель, журналист, блогер, правозащитник, член Украинского ПЕН и лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко 2021 года за книгу "В изоляции".

Асеев находился в плену ОРДЛО. Под псевдонимом Станислав Васин он работал в оккупированном Донецке. Писал для ряда украинских медиа. Асеев исчез в начале июня 2017 года на оккупированной части Донецкой области. Позже выяснилось, что его похитили боевики "ДНР", которые обвинили Асеева в шпионаже. В октябре боевики заявили об "осуждении" Асеева так называемой "прокуратурой ДНР" к 15 годам заключения. 29 декабря 2019 года он был освобожден из плена в рамках обмена.

Напомним, 7 марта Станислав Асеев поделился своими впечатлениями от учебных центров, в которых он побывал. По его словам, до поступления приказа об обучении, рекрутов держат несколько недель в помещениях с плохими условиями. А также дают задания, которые не связаны с проведением боевых действий.

Бои под Очеретиным

1 мая немецкий журналист Юлиан Рёпке сообщил, что российские войска прошли 3 км вглубь позиций украинских войск до поселка Очеретино в Покровском районе. Оккупанты полностью захватили село и движутся дальше на запад вдоль железнодорожной линии.

В комментарии Фокусу полковник запаса ВСУ, военный эксперт Сергей Грабский, заявил, что ВСУ продолжают вести оборонительные бои в Очеретино. Боевые действия ведутся для того, чтобы выиграть время. Украинские подразделения в Бердичах и Семеновке должны выдвинуться на другие рубежи.