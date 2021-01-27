Здесь пытают пленников. В сети появились фото тюрьмы "Изоляция" в оккупированном Донецке

Через эту тюрьму в частности прошел журналист Станислав Асеев, в которой его пытали.

Журналист Станислав Асеев опубликовал несколько фото в Фейсбуке из незаконной тюрьмы оккупантов в Донецке. "Изоляция" расположена на территории бывшего завода изоляционных материалов в Донецке. До 2014 года там был арт-фон, который оккупанты разграбили.

По словам Асеева, фотографии в открытом доступе стали появляться на телеграм-канале "Донецкий тракторист". Канал был создан 12 декабря. На нем каждые 50 подписчиков неизвестный публикует фотографии из пыточной тюрьмы. В описании канала написано, что канал посвящен работе тюрем "ЛДНР".

"Похоже, те, у кого из администрации ещё сохранились мозги, наконец поняли, чем в ближайшем будущем обернётся для них эта "тема" — международным розыском и судом с нашей стороны — и "обнулением" в этом случае от "братьев" из ФСБ. Так что решили заработать себе индульгенцию", — рассуждает Асеев.

К каждой фотографии присутствует описание, что изображено на фото:

[ + – ] Журнал задержанных "МГБ" "ДНР" [ + – ] Журнал задержанных "МГБ" "ДНР" [ + – ] Пыточная камера [ + – ] Пыточная камера [ + – ] Пыточная камера [ + – ] Место, где держат узников [ + – ] Место, где держат узников [ + – ] Прогулочный дворик, обнесенный "колючкой" [ + – ] На первом этаже здания держат узников [ + – ] Территория "тюрьмы" [ + – ] Территория "тюрьмы"

"Изоляция" – незаконная тюрьма/пыточная оккупантов на территории бывшего завода изоляционных материалов в Донецке. С 2010-го по весну 2014 года там работал одноименный арт-фонд, который при оккупации разграбили. С июля 2014-го территорию занял "батальон Восток" во главе с боевиком "Монголом" и спецслужбы РФ. По состоянию на 2014-й в тюрьме было более 100 человек, в 2019-м – 70. Через нее прошли ~3500 человек, из них 1600 – гражданские.

Напомним, в декабре 2019 года из плена боевиков вернулся журналист Станислав Асеев, который был в плену 962.