UA
UA
Разделы
Материалы
Украина

Здесь пытают пленников. В сети появились фото тюрьмы "Изоляция" в оккупированном Донецке

170
изоляция в донецке, незаконная тюрьма
Фото: t.me/traktorist_dn | Один из коридоров тюрьмы.

Через эту тюрьму в частности прошел журналист Станислав Асеев, в которой его пытали.

Журналист Станислав Асеев опубликовал несколько фото в Фейсбуке из незаконной тюрьмы оккупантов в Донецке. "Изоляция" расположена на территории бывшего завода изоляционных материалов в Донецке. До 2014 года там был арт-фон, который оккупанты разграбили.

По словам Асеева, фотографии в открытом доступе стали появляться на телеграм-канале "Донецкий тракторист". Канал был создан 12 декабря. На нем каждые 50 подписчиков неизвестный публикует фотографии из пыточной тюрьмы. В описании канала написано, что канал посвящен работе тюрем "ЛДНР".

"Похоже, те, у кого из администрации ещё сохранились мозги, наконец поняли, чем в ближайшем будущем обернётся для них эта "тема" — международным розыском и судом с нашей стороны — и "обнулением" в этом случае от "братьев" из ФСБ. Так что решили заработать себе индульгенцию", — рассуждает Асеев.

К каждой фотографии присутствует описание, что изображено на фото:

Журнал задержанных "МГБ" "ДНР"
Журнал задержанных "МГБ" "ДНР"
Журнал задержанных "МГБ" "ДНР"
Журнал задержанных "МГБ" "ДНР"
Пыточная камера
Пыточная камера
Пыточная камера
Пыточная камера
Пыточная камера
Пыточная камера
Место, где держат узников
Место, где держат узников
Место, где держат узников
Место, где держат узников
Прогулочный дворик, обнесенный "колючкой"
Прогулочный дворик, обнесенный "колючкой"
На первом этаже здания держат узников
На первом этаже здания держат узников
Территория "тюрьмы"
Территория "тюрьмы"
Территория "тюрьмы"
Территория "тюрьмы"
Журнал задержанных "МГБ" "ДНР"
Журнал задержанных "МГБ" "ДНР"
Пыточная камера
Пыточная камера
Пыточная камера
Место, где держат узников
Место, где держат узников
Прогулочный дворик, обнесенный "колючкой"
На первом этаже здания держат узников
Территория "тюрьмы"
Территория "тюрьмы"

"Изоляция" – незаконная тюрьма/пыточная оккупантов на территории бывшего завода изоляционных материалов в Донецке. С 2010-го по весну 2014 года там работал одноименный арт-фонд, который при оккупации разграбили. С июля 2014-го территорию занял "батальон Восток" во главе с боевиком "Монголом" и спецслужбы РФ. По состоянию на 2014-й в тюрьме было более 100 человек, в 2019-м – 70. Через нее прошли ~3500 человек, из них 1600 – гражданские.

Напомним, в декабре 2019 года из плена боевиков вернулся журналист Станислав Асеев, который был в плену 962.