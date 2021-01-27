RU
RU
Розділи
Матеріали
Україна

Тут катують полонених. У мережі з'явилися фото в'язниці "Ізоляція" в окупованому Донецьку

166
ізоляція в Донецьку, незаконна в'язниця
Фото: t.me/traktorist_dn | Один з коридорів в'язниці.

Через цю в'язницю зокрема пройшов журналіст Станіслав Асєєв, в якій його катували.

Журналіст Станіслав Асєєв опублікував кілька фото у Фейсбуці з незаконної в'язниці окупантів у Донецьку. "Ізоляція" розташована на території колишнього заводу ізоляційних матеріалів у Донецьку. До 2014 року там був арт-фон, який окупанти розграбували.

За словами Асєєва, фотографії у відкритому доступі стали з'являтися у телеграм-каналі "Донецький тракторист". Канал створили 12 грудня. У ньому кожні 50 підписників невідомий публікує фотографії з катівні в'язниці. В описі каналу написано, що канал присвячений роботі тюрем "ЛДНР".

"Схоже, що ті, у кого з адміністрації ще збереглися мізки, нарешті зрозуміли, чим у найближчому майбутньому обернеться для них ця "тема" — міжнародним розшуком і судом з нашого боку — і "обнуленням" цього разу від "братів" з ФСБ, тому вирішили заробити собі індульгенцію", — міркує Асєєв.

До кожної фотографії є опис, що зображено на фото:

Журнал затриманих "МГБ" "ДНР"
Журнал затриманих "МГБ" "ДНР"
Журнал затриманих "МГБ" "ДНР"
Журнал затриманих "МГБ" "ДНР"
Поточні камера
Поточні камера
Поточні камера
Поточні камера
Поточні камера
Поточні камера
Місце, де тримають в&#39;язнів
Місце, де тримають в&#39;язнів
Місце, де тримають в&#39;язнів
Місце, де тримають в&#39;язнів
Прогулянковий дворик, обнесений "колючкою"
Прогулянковий дворик, обнесений "колючкою"
На першому поверсі будівлі тримають в&#39;язнів
На першому поверсі будівлі тримають в&#39;язнів
Територія "в&#39;язниці"
Територія "в&#39;язниці"
Територія "в&#39;язниці"
Територія "в&#39;язниці"
Журнал затриманих "МГБ" "ДНР"
Журнал затриманих "МГБ" "ДНР"
Поточні камера
Поточні камера
Поточні камера
Місце, де тримають в&#39;язнів
Місце, де тримають в&#39;язнів
Прогулянковий дворик, обнесений "колючкою"
На першому поверсі будівлі тримають в&#39;язнів
Територія "в&#39;язниці"
Територія "в&#39;язниці"

"Ізоляція" — незаконна в'язниця/катівня окупантів на території колишнього заводу ізоляційних матеріалів у Донецьку. З 2010-го до весни 2014 роки там працював однойменний арт-фонд, який під час окупації розграбували. З липня 2014-го територію зайняв "батальйон Схід" на чолі з бойовиком "Монгол" і спецслужби РФ. Станом на 2014-й у вʼязниці було більше 100 чоловік, у 2019-му — 70. Через неї пройшли ~ 3500 осіб, з них 1600 — цивільні.

Нагадаємо, в грудні 2019 року з полону повернувся журналіст Станіслав Асєєв, який був в полоні 962 дні.