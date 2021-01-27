Тут катують полонених. У мережі з'явилися фото в'язниці "Ізоляція" в окупованому Донецьку

Через цю в'язницю зокрема пройшов журналіст Станіслав Асєєв, в якій його катували.

Журналіст Станіслав Асєєв опублікував кілька фото у Фейсбуці з незаконної в'язниці окупантів у Донецьку. "Ізоляція" розташована на території колишнього заводу ізоляційних матеріалів у Донецьку. До 2014 року там був арт-фон, який окупанти розграбували.

За словами Асєєва, фотографії у відкритому доступі стали з'являтися у телеграм-каналі "Донецький тракторист". Канал створили 12 грудня. У ньому кожні 50 підписників невідомий публікує фотографії з катівні в'язниці. В описі каналу написано, що канал присвячений роботі тюрем "ЛДНР".

"Схоже, що ті, у кого з адміністрації ще збереглися мізки, нарешті зрозуміли, чим у найближчому майбутньому обернеться для них ця "тема" — міжнародним розшуком і судом з нашого боку — і "обнуленням" цього разу від "братів" з ФСБ, тому вирішили заробити собі індульгенцію", — міркує Асєєв.

До кожної фотографії є опис, що зображено на фото:

[ + – ] Журнал затриманих "МГБ" "ДНР" [ + – ] Журнал затриманих "МГБ" "ДНР" [ + – ] Поточні камера [ + – ] Поточні камера [ + – ] Поточні камера [ + – ] Місце, де тримають в'язнів [ + – ] Місце, де тримають в'язнів [ + – ] Прогулянковий дворик, обнесений "колючкою" [ + – ] На першому поверсі будівлі тримають в'язнів [ + – ] Територія "в'язниці" [ + – ] Територія "в'язниці"

"Ізоляція" — незаконна в'язниця/катівня окупантів на території колишнього заводу ізоляційних матеріалів у Донецьку. З 2010-го до весни 2014 роки там працював однойменний арт-фонд, який під час окупації розграбували. З липня 2014-го територію зайняв "батальйон Схід" на чолі з бойовиком "Монгол" і спецслужби РФ. Станом на 2014-й у вʼязниці було більше 100 чоловік, у 2019-му — 70. Через неї пройшли ~ 3500 осіб, з них 1600 — цивільні.

Нагадаємо, в грудні 2019 року з полону повернувся журналіст Станіслав Асєєв, який був в полоні 962 дні.