Під Очеретиним отримав поранення журналіст і письменник Асєєв: подробиці (фото)

Асєєва ушпиталили зі струсом мозку. Він повідомив, що "за законами фізики мав би померти". Військовий також заявив про втрату позицій, на яких перебував його підрозділ.

Related video

Український письменник і журналіст, який мобілізувався до лав Збройних сил України в березні цього року, отримав контузію та потрапив до шпиталю. Про це Асєєв повідомив у соцмережі Х у середу, 1 травня.

"Я живий, хоча за всіма законами фізики та ймовірності мав би померти. Позиції, на жаль, втрачені. Зараз я в лікарні зі струсом мозку. Незабаром знову звернуся до вас по допомогу, оскільки в матеріальному плані наш підрозділ багато втратив", — написав він.

На якому саме напрямку й де саме отримав поранення, Асєєв не уточнив, утім, кількома днями раніше він повідомляв, що воює на одному з найгарячіших напрямків фронту. Ідеться про селище Очеретине в Донецькій області.

"Важкі бої в районі Очеретиного. Колись я збирався бігти з Києва до Лісабона з рюкзаком у 20 кг: здається, цей забіг почався для мене на Донбасі", — писав у Х Асєєв 29 квітня.

Що відомо про Станіслава Асєєва

Станіславу Асєєву 34 роки. Він український письменник, журналіст, блогер, правозахисник, член Українського ПЕН і лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка 2021 року за книгу "В ізоляції".

Асєєв перебував у полоні ОРДЛО. Під псевдонімом Станіслав Васін він працював у окупованому Донецьку. Писав для низки українських медіа. Асєєв зник на початку червня 2017 року на окупованій частині Донеччини. Пізніше з’ясувалося, що його викрали бойовики "ДНР", які звинуватили Асєєва в шпигунстві. У жовтні бойовики заявили про "засудження" Асєєва так званою "прокуратурою ДНР" до 15 років ув'язнення. 29 грудня 2019 року він був визволений із полону в межах обміну.

Нагадаємо, 7 березня Станіслав Асєєв поділився своїми враженнями від навчальних центрів, у яких він побував. За його словами, до надходження наказу про навчання рекрутів тримають кілька тижнів у приміщеннях із поганими умовами. Також дають завдання, які не пов'язані з проведенням бойових дій.

Бої під Очеретиним

1 травня німецький журналіст Юліан Рьопке повідомив, що російські війська пройшли 3 км углиб позицій українських військ до селища Очеретине в Покровському районі. Окупанти повністю захопили село та рухаються далі на захід уздовж залізничної лінії.

У коментарі Фокусу полковник запасу ЗСУ, військовий експерт Сергій Грабський, заявив, що ЗСУ продовжують вести оборонні бої в Очеретиному. Бойові дії ведуться для того, аби виграти час. Українські підрозділи в Бердичах і Семенівці мають висунутися на інші рубежі.