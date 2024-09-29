Увольнение командира 72-й ОМБр: офицер обратился к военным

Полковник Иван Винник был командиром 72-й ОМБр с лета 2022 года. По его словам, он имел долгий и непростой путь, однако он не был тяжелым благодаря команде.

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Командира 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев полковника Ивана Винника назначили на высшую должность. Офицер обратился к собратьям и поблагодарил их. Об этом сообщили в пресс-службе бригады в Facebook.

"Господа офицеры, сержанты, солдаты! От лета 2022 до сегодня — я имел долгий и непростой путь. Но он не был тяжелым, потому что преодолевал я его не один. Рядом была верная и мотивированная команда. Спасибо каждому и каждой за ваше терпение, волю и силы. Спасибо, что слушали, слышали, говорили, предлагали. Спасибо за совместную борьбу. Спасибо, что были рядом. Я это очень ценю!" — сказал Иван Винник.

По его словам, для него честь быть частью "Черных Запорожцев", тогда как связь, которая образовалась между ними, останется навсегда.

"Учитесь. Боритесь. Не опускайте рук и уверенно шагайте к нашей Победе", — добавил он.

Назначение Винника на другую должность: что известно

20 сентября в ОК "Север" сообщили, что командира 72-й ОМБр Ивана Винника назначили на более высокую должность для продвижения по службе и передачи боевого опыта.

"Полковник Винник — пример настоящего и честного боевого офицера, опытного и человечного командира. Под его руководством бригада прошла непростой путь, однако достойно держала определенные ей направления обороны. Сначала был Бахмут, затем Угледар, где в январе-феврале 2023 года бригада смогла отразить одно из крупнейших наступлений за время российско-украинской войны", — говорится в сообщении.

Напомним, 25 сентября в СМИ сообщили, что бойцы 72-й ОМБр якобы отступают из Угледара на Донбассе. Однако тогда военнослужащие отметили в разговоре с Фокусом, что держатся.

26 сентября боец 72-й ОМБр опроверг выход бригады из Угледара Донецкой области. Он отметил, что несмотря на тяжелые штурмы и обстоятельства, бойцы остаются на месте.