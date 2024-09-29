Звільнення командира 72-ї ОМБр: офіцер звернувся до військових

Полковник Іван Віннік був командиром 72-ї ОМБр з літа 2022 року. За його словами, він мав довгий та непростий шлях, проте який не був важким завдяки команді.

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Командира 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців полковника Івана Вінніка призначили на вищу посаду. Офіцер звернувся до побратимів та подякував їм. Про це повідомили в пресслужбі бригади у Facebook.

"Панове офіцери, сержанти, солдати! Від літа 2022 до сьогодні — я мав довгий і непростий шлях. Але він не був важким, бо долав я його не сам. Поряд була вірна й вмотивована команда. Дякую кожному та кожній за ваше терпіння, волю та сили. Дякую, що слухали, чули, говорили, пропонували. Дякую за спільну боротьбу. Дякую, що були поряд. Я це дуже ціную!" — сказав Іван Віннік.

За його словами, для нього честь бути частиною "Чорних Запорожців", тоді як звʼязок, який утворився між ними, залишиться назавжди.

"Вчіться. Боріться. Не опускайте рук і впевнено крокуйте до нашої Перемоги", — додав він.

Призначення Вінніка на іншу посаду: що відомо

20 вересня в ОК "Північ" повідомили, що командира 72-ї ОМБр Івана Вінніка призначили на вищу посаду для просування по службі й передачі бойового досвіду.

"Полковник Віннік – приклад справжнього та чесного бойового офіцера, досвідченого та людяного командира. Під його керівництвом бригада пройшла непростий шлях, проте гідно тримала визначені їй напрямки оборони. Спочатку був Бахмут, потім Вугледар, де в січні-лютому 2023 року бригада змогла відбити один із найбільших наступів за час російсько-української війни", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 25 вересня у ЗМІ повідомили, що бійці 72-ї ОМБр нібито відступають з Вугледара на Донбасі. Проте тоді військовослужбовці зауважили в розмові з Фокусом, що тримаються.

26 вересня боєць 72-ї ОМБр спростував вихід бригади з Вугледара Донецької області. Він зауважив, що попри важкі штурми та обставини, бійці залишаються на місці.