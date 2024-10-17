"Нарешті допишу книгу про службу": письменник Асєєв звільнився із ЗСУ, як йому це вдалося

Батальйон, де служив колишній політв’язень Кремля, розформували через великі втрати. Після цього він намагався перевестися до ГУР.

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Український письменник, журналіст, правозахисник і колишній політв’язень Кремля Станіслав Асєєв звільняється зі Збройних сил України, провівши на фронті понад пів року. Після розформування його батальйону Станіслав пробував перейти до іншого підрозділу, але прохання не задовольнили. Про це він повідомив у коментарі виданню "Главком".

Письменник пояснив: коли його батальйон розформували після значних втрат, тих бійців, що лишилися, розподілили до інших підрозділів бригади. За словами Станіслава, він хотів перевестися до розвідки, і голова ГУР Кирило Буданов для цього написав листа командувачу Сил територіальної оборони Ігорю Плахуті.

"Але лист, скоріше за все, просто викинули у смітник і нікуди не перевели. Тож у мене був варіант продовжити служити незрозуміло з ким під яким командуванням, або міг скористатися нормою закону і звільнитися із ЗСУ через те, що був у полоні", – пояснює Асєєв.

Варто зазначити, що можливість звільнитися зі служби для звільнених з полону військовослужбовців передбачає ст. 26 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу", зміни до якого набрали чинності 18 травня 2024 року. Дата повернення з полону значення не має. Станіслав Асєєв перебував у російському полоні з 2017 року, був визволений 29 грудня 2019-го.

У березні 2024 року Станіслав Асєєв добровільно мобілізувався до піхотної роти ЗСУ.

Після звільнення із Сил оборони журналіст планує сконцентруватися на громадській діяльності, зокрема на пошуку російських воєнних злочинців — цим займається заснований ним фонд "Ініціатива справедливості" (JIF). Також письменник повернеться до літературної праці.

"Нарешті, можливо, допишу книгу про свою службу, яку почав писати ще в окопах", — сказав Станіслав.

Новину про звільнення Станіслава Асєєва з лав ЗСУ прокоментував в Facebook його друг, колишній народний депутат, а нині аеророзвідник Єгор Фірсов. Він нагадав, що Станіслав брав участь у запеклих боях і дістав два поранення.

"Піти після багаторічного полону у піхоту в одну з найгарячіших точок — це крок справжнього воїна!" — написав Єгор Фірсов.

Єгор Фірсов радіє за Станіслава Асєєва, який вижив і гідно пройшов службу

Зазначимо, 1 травня Фокус писав, що Станіслав Асєєв повідомив про своє поранення. Тоді його ушпиталили зі струсом мозку, яке він отримав під селищем Очеретине в Донецькій області.

Також у пресслужбі 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців 29 вересня повідомили про звільнення командира, полковника Івана Вінніка. Його призначили на вищу посаду.