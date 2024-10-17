Зірка серіалу "Дільничний з ДВРЗ" розповів, яку посаду йому пропонували в армії

Роман Мацюта розповів, що свого часу мав думки далі піти на фронт, однак після розмови з бійцями прийняв інше рішення.

Related video

Український кіноактор і музикант Роман Мацюта розповів, чому відмовився від посади в тилу та не продовжив військову службу в ЗСУ. Подробицями актор поділився в інтерв’ю видання Фокус.

Так, на початку повномасштабного вторгнення у 2022 році, коли Росія оголосила повноцінну війну, Роман Мацюта добровільно став на захист країни. Тоді він доєднався у створений тоді 9 батальйон ДФТГ, де пробув до моменту його розформування. Вже після актор повернувся до цивільного життя, хоч йому і пропонували продовжити військову службу, але в тилу.

"Коли розформували батальйон і нам сказали самим шукати собі долю, я питав у досвідчених військових, що робити далі. І мені сказали, що ти не поспішай, на тебе ще війни вистачить. Ти роби те, чого ти можеш зараз навчити, а не тебе треба буде вчити. Можеш гнати транспорт, гони транспорт. Можеш співати пісні, їдь на передову, підтримуй бійців. Роби те, що ти вже зараз вмієш робити краще за всіх. І тоді кожен буде на своєму місці. Тому я так і вчинив. А що буде далі? Ну, подивимося. Усе може змінитися в будь-який момент", — сказав Роман Мацюта.

Він також додав, що насправді за бажанням, людина будь-якої професії здатна освоїти будь-які навички. Однак війна — це все ж насамперед про фізичну працю, але в той самий час в армії є безліч різних спеціальностей, на яку завжди потрібні люди. Свого часу йому також пропонували роботу на одній з таких.

"В армії є багато спеціальностей, які не передбачають перебування саме на передовій. Можна там працювати з психологічної підтримки, що раніше виконували замполіти. Мені пропонували, я сказав, що на цю посаду я не піду. А фізично, може, трохи вже з травмами своїми застарий для справжньої роботи, скажімо так. Але багато хто з хлопців на пориві пішли, і хто з них справді пристосувався до надскладних умов війни, хто справді зміг стати справжнім воїном, я вважаю, що це одиниці", — резюмував актор.

Більше читайте в повній версії Романа Мацюти для Фокусу, де він розповів, чи страшно було тримати зброю в руках та кого з рідних втратив на війні.