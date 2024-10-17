Звезда сериала "Участковый с ДВРЗ" рассказал, какую должность ему предлагали в армии

Роман Мацюта рассказал, что в свое время имел мысли дальше пойти на фронт, однако после разговора с бойцами принял другое решение.

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Украинский киноактер и музыкант Роман Мацюта рассказал, почему отказался от должности в тылу и не продолжил военную службу в ВСУ. Подробностями актер поделился в интервью изданию Фокус.

Так, в начале полномасштабного вторжения в 2022 году, когда Россия объявила полноценную войну, Роман Мацюта добровольно стал на защиту страны. Тогда он присоединился в созданный тогда 9 батальон ДФТГ, где пробыл до момента его расформирования. Уже после актер вернулся к гражданской жизни, хотя ему и предлагали продолжить военную службу, но в тылу.

"Когда расформировали батальон и нам сказали самим искать себе судьбу, я спрашивал у опытных военных, что делать дальше. И мне сказали, что ты не спеши, на тебя еще войны хватит. Ты делай то, чему ты можешь сейчас научить, а не тебя надо будет учить. Можешь гнать транспорт, гони транспорт. Можешь петь песни, езжай на передовую, поддерживай бойцов. Делай то, что ты уже сейчас умеешь делать лучше всех. И тогда каждый будет на своем месте. Поэтому я так и поступил. А что будет дальше? Ну, посмотрим. Все может измениться в любой момент", — сказал Роман Мацюта.

Он также добавил, что на самом деле при желании, человек любой профессии способен освоить любые навыки. Однако война — это все же в первую очередь о физическом труде, но в то же время в армии есть множество различных специальностей, на которую всегда нужны люди. В свое время ему также предлагали работу на одной из таких.

"В армии есть много специальностей, которые не предусматривают пребывания именно на передовой. Можно там работать по психологической поддержке, что раньше выполняли замполиты. Мне предлагали, я сказал, что на эту должность я не пойду. А физически, может, немного уже с травмами своими староват для настоящей работы, скажем так. Но многие из ребят на порыве пошли, и кто из них действительно приспособился к сверхсложным условиям войны, кто действительно смог стать настоящим воином, я считаю, что это единицы", — резюмировал актер.

Больше читайте в полной версии Романа Мацюты для Фокуса, где он рассказал, страшно ли было держать оружие в руках и кого из родных потерял на войне.