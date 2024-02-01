Переодягаються у тварин: у ДПСУ розповіли, як ухилянти перетинають кордон

За словами начальника групи інспекторів ДПСУ Дмитра Гатенюка, особи, які ухиляються від мобілізації, маскуються під диких тварин і плавають у холодних течіях, аби не потрапити до ЗСУ.

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Холоди не зупиняють українських ухилянтів — за допомогою гідрокостюмів із ластами вони перепливають швидкоплинні річки, що не замерзають, щоб незаконно перетнути державний кордон. Про це в ефірі національного телемарафону розповів начальник групи інспекторів Держприкордонслужби (ДПСУ) Дмитро Гатенюк.

У холодні місяці втікачі не бояться плавати річками, вдаючись до "креативних" рішень. Так, прикордонники на Вінниччині стикаються зі щоденними затриманнями нових ухилянтів включно з тими, хто вночі маскується під диких тварин.

Прикордонники пункту Могилів-Подільський розповідають, щоб досягти найближчого молдовського населеного пункту, ухилянти готові долати кілька сотень метрів холодних водних перешкод.

"Дехто під одягом одягає гідрокостюми, підходить до берега Дністра, роздягається і намагається подолати державний кордон", — розповідає начальник групи інспекторів Дмитро Гатенюк.

Прикордонники, використовуючи дрони, успішно виявляють відчайдушні спроби ухилянтів, що істотно знижує шанси ухилянтів на успішну втечу.

Наразі за подібні спроби подолання кордону кримінальної відповідальності немає, розповідають прикордонники. При затриманні порушників направляють у територіальний центр контролю (ТЦК), а накладені штрафи залишаються невеликими. Прикордонники стверджують, що посилення кримінальних покарань могло б значно знизити кількість спроб порушення державного кордону.

Нагадаємо, у разі ігнорування військовозобов'язаним своїх обов'язків, згідно з новим законопроєктом про мобілізацію, керівник ТЦК має протягом 5 днів надіслати громадянину в електронній або паперовій формі лист із повідомленням про вимогу про виконання обов'язку. ТЦК може звернутися до суду, якщо людина не з'явилася до військкомату протягом 10 днів.

Нагадаємо, згідно з новим законопроєктом про мобілізацію повістки військовозобов'язаним можуть надсилати через електронний кабінет призовника, військовозобов'язаного та резервіста.