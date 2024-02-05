Проверяют документы и раздают повестки: на границе заработали мобильные посты ТЦК

В Европейской Бизнес Ассоциации уже говорят о том, что ситуация на границе может спровоцировать остановку производственной деятельности компаний.

Related video

Украина, вероятно, собирается усилить контроль над гражданами, которые планируют пересекать украинскую государственную границу в военное время. Так, возле пунктов пропуска через государственную границу Украины начали появляться мобильные посты. Их устанавливают правоохранители и территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), сообщает 5 февраля 2024 года Европейская Бизнес Ассоциация (ЕБА).

Важно

Э-повестки, ограничение в правах, воинский учет за границей: о чем новый закон о мобилизации

Отмечается, что сотрудники проверяют документы у водителей грузовых автомобилей, которые занимаются перевозками через границу. Также на оборудованных мобильных постах выдают повестки и приказывают явиться в ТЦК СП, чтобы уточнить данные.

"Это приводит к образованию дополнительных очередей на государственной границе, панике среди работников компании, которые уполномочены на осуществление соответствующих перевозок. Ведь даже если водитель забронирован сейчас, перед перебронированием работник может быть несколько дней/недель не на броне", — сказано в сообщении.

Кроме того, как отмечают в ЕБА, возникшая ситуация усложняет логистику для бизнеса, который может не только остаться без контрактов, международных заказчиков, но и начать увольнять работников и даже остановить производственную деятельность.

В сообщении отмечается, что бизнесу не нравятся два момента:

вручение дистанционных повесток;

наложение ограничений в судебном порядке.

"Во-первых, судебная система и так крайне перезагружена и если добавить в суды рассмотрение и этих дел, то вопросы скорости принятия судебных решений могут стать еще более серьезными. Во-вторых, сейчас страна требует большой работы в контексте налаживания работы с верховенством прав – поэтому важно, чтобы и в таких делах верховенство права имело место", — отметили в ЕБА.

Организация уже обратилась к Верховной Раде и министру экономики Юлии Свириденко с просьбой обратить внимание на предостережения бизнеса в контексте мобилизационного законодательства и не принимать законопроект №10449 в действующей редакции, не доработав документ.

Еще в Европейской Бизнес Ассоциации предлагают продумать реализовать дополнительный инструмент бронирования работников.

Важно

Рассылка онлайн-повесток: Рада требует объяснений от Минобороны

Напомним, 5 февраля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду указы о продлении всеобщей мобилизации и военного положения. Так, глава государства предлагает парламенту продлить мобилизацию и военное положение с 14 февраля 2024 года еще на 90 дней – до 14 мая.

Также напомним, что 1 февраля глава экономического комитета парламента Дмитрий Наталуха сообщил, что физические лица не смогут сами себя бронировать от мобилизации, уплатив определенную сумму в госбюджет — такая возможность будет только у бизнеса.