Продление мобилизации и военного положения: Зеленский внес в Раду законопроекты

По словам нардепа Ярослава Железняка, предстоящее голосование в парламенте за продление военного положения будет уже десятым за время полномасштабной войны.

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В понедельник, 5 февраля, президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду указы о продлении всеобщей мобилизации и военного положения. Карточки законопроектов 10456 и 10457 были опубликованы на официальном сайте украинского парламента.

В документах предлагается продлить мобилизацию и военное положение с 14 февраля 2024 года еще на 90 дней – до 14 мая 2024 года.

Зеленский внес в Раду законопроекты о продлении мобилизации и военного положения Фото: Скриншот

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Принуждение и ограничения. Почему законопроект о мобилизации не решает проблем с ней

Народный депутат Украины Ярослав Железняк в своем Telegram-канале отметил, что следующим этапом должно быть утверждение закона в Верховной Раде. По его словам, это будет уже десятое голосование парламента за военное положение с начала войны.

Железняк также указал на то, что законопроект должен быть одобрен Комитетом по вопросам обороны, набрать более 226 голосов в зале и в конце быть подписанным президентом.

Законопроекты о продлении мобилизации и военного положения

Напомним, в интервью от 21 января, Владимир Зеленский прокомментировал вероятность президентских выборов в 2024 году. Президент заявил, что проголосовать и дать мандат на выборы должна Верховная Рада.

Ранее, 9 декабря, Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о штрафах для нарушителей комендантского часа. Для нарушителей предусмотрен штраф в размере от 8500 до 17 тысяч гривен.