"От 6 до 50 тысяч гривен": физические лица не смогут себя бронировать от мобилизации, — нардеп (видео)

По словам главы экономического комитета Верховной Рады Дмитрия Наталухи, нужно предоставить украинским предпринимателям возможность решать, кого они оставят из критически важных сотрудников.

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Физические лица не смогут сами себя бронировать от мобилизации, уплатив определенную сумму в госбюджет — такая возможность будет только у бизнеса. Об этом в комментарии телеканалу "Рада" рассказал глава экономического комитета парламента Дмитрий Наталуха.

Государство заинтересовано в бронировании "экономически активных игроков", поскольку они приносят пользу экономике, отметил нардеп.

По его словам, он участвует в разработке дополнительной модели к постановлению №76 о бронировании для предприятий.

"Нужно предоставить бизнесу, украинским предпринимателям возможность решать, кого они оставят, и за счет каких критически важных сотрудников они смогут расширить или улучшить свое производство, чтобы увеличить сумму военного сбора", — заявил он.

Сообщается, что предприятия сами смогут выбирать забронированных сотрудников, а сумма выплаты пока обсуждается — от 6 до 50 тысяч.

"Существуют разные бизнесы, разного масштаба, разного направления", — отметил он, добавив, что некоторые предприятия с большим количеством рабочих не готовы платить выше 6 тысяч гривен, другие же готовы заплатить и 50 тысяч.

Напомним, что 26 января в Раде предложили ввести ежемесячный платеж за бронирование военнообязанных. У компаний будет возможность выбора, кого из сотрудников забронировать.

Также сообщалось, что новый законопроект о мобилизации затрагивает интересы контрактных аспирантов, получающие образование за счет физических или юридических лиц.