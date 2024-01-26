От 6 до 50 тысяч грн ежемесячно: в Раде разрабатывают новую концепцию бронирования (видео)

По словам нардепа Дмитрия Наталухи, сейчас проводится опрос относительно идеи платы за бронирование работников, ведь бизнес готов самостоятельно бронировать своих работников и платить за это деньги в бюджет.

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В Верховной Раде Украины рассматривают новую концепцию бронирования работников. Речь идет о плате предприятия за отсрочку от службы работника в размере от 6 тысяч до 50 тысяч гривен ежемесячно. Об этом рассказал в эфире "Киев24" председатель комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития и нардеп Дмитрий Наталуха.

Он объяснил, что речь идет не о законопроекте, или проекте нормативного акта. Это лишь концепция, которую сейчас рассматривают вместе с военными, экономистами, аналитиками и бизнесом.

Как рассказал Дмитрий Наталуха, сейчас проводится опрос относительно идеи платы за бронирование работников. В частности, бизнес готов самостоятельно бронировать своих работников и решать, кого именно оставлять на предприятии и ежемесячно платить за это средства в бюджет.

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Продолжается обсуждение относительно того, предоставлять ли такое право физическим лицам предпринимателям, и сумма платы за бронирование.

"Сейчас существует определенная дельта, она определяется, условно говоря, от 6 тысяч гривен до 50 тысяч гривен", — сказал Дмитрий Наталуха.

Также Дмитрий Наталуха отмечал на своей Facebook-странице, что новая концепция будет представлена чиновникам и руководству страны только после того, как одни гипотезы этой концепции найдут подтверждение, а другие — опровержение.

По его словам, процедура бронирования требует качественного обновления, ведь одни компании могут бронировать большое количество работников, а другие не могут из-за того, что не подпадают под какой-то критерий. Собственно, одна из гипотез заключается в том, что любой бизнес, который честно работает и платит налоги, является важным.

Напомним, 16 января в Министерстве экономики заявили, что Кабмин ввел новые правила бронирования работников оборонных предприятий. Такие предприятия теперь смогут бронировать своих работников без ограничения количества. Также это не будет зависеть от уровня дефицитности их военной специальности.

Кроме того, недавно медиа рассказывали, кого из мужчин в 2024 году нельзя забронировать от призыва. Так, речь идет о некоторых специальностях рядового, старшинского состава и офицерского состава.