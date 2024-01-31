Э-повестки, ограничение в правах, воинский учет за границей: о чем новый закон о мобилизации

Повестки через электронный кабинет призывника, блокировка банковских счетов, запрет на получение паспорта за границей без военно-учетных документов — вот несколько предложений, которыми власти хотят усилить призыв. Фокус вместе с экспертами разбирался, о чем новый законопроект о мобилизации.

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В Верховной Раде зарегистрировали новую редакцию законопроекта про мобилизацию. Документ опубликован на сайте парламента.

Предыдущая версия, выдвинутая Кабмином в конце 2023 года вызвала широкий резонанс, а политики не захотели брать ответственность за предложенные нормы.

Новая версия законопроекта про мобилизацию оказалась сдержаннее предыдущей, хотя ряд положений законодатели сохранили — например, норму о снижении призывного возраста с 27 до 25 лет. Однако на этот раз власти попытались акцентировать внимание на преимуществах. Для этого Минобороны представила презентацию с ключевыми пунктами документа.

Среди них:

Установлено минимальное денежного жалования для военнослужащих в размере 20 тысяч грн, плюс дополнительное вознаграждение от 30 до 100 тысяч грн в период военного положения;

Предусмотрен ежегодный отпуск не менее 15 календарных дней;

Определены основания для увольнения с военной службы военнослужащим в случае непрерывной службы во время действия военного положения в течение 36 месяцев;

Введена обязательная подготовка после мобилизации в течение 2-3 месяцев, перед отправкой на фронт.

Вместе с тем некоторые положения законопроекта по-прежнему вызывают вопросы.

Электронные повестки

В новом законопроекте авторы предлагают направлять повестки через электронный кабинет призывника. Пока что неизвестно, как это будет работать на практике. Эксперты в беседе с Фокусом отмечают, что для нововведения понадобится некоторое время. Необходимо запустить программное обеспечение, определить переходный период, в который все военнообязанные украинцы должны зарегистрироваться в приложении. Однако сама идея для Украины не новая.

"Регистрацию в электронном кабинете отнесли к обязанностям украинцев в рамках воинского учета. За нарушение соответственно предполагается административная ответственность. Как это будет работать на практике — пока неизвестно. Возможно, информация о том, кто зарегистрировался в электронном кабинете, ТЦК и СП будут отслеживать через реестр "Оберег". Программа, вероятно, будет определять людей, которые есть в реестре, но у них нет кабинета. Это будет считаться нарушением и будут применять соответствующие ограничения по отношению к такому человеку", — считает адвокат АО "Бачинский и партнеры" Анастасия Герыч.

Эксперты добавляют, что незнание закона не освобождает от ответственности. Законодатели предполагают, что военнообязанный после регистрации в электронном кабинете должен периодически туда заходить и проверять информацию.

"Можно провести параллель с электронным судом. Если есть электронный кабинет в э-суде, нужно следить за повестками и датами заседания. Если этого не делать и пропустить заседание, суд все равно будет считать, что проинформировал лицо должным образом", — добавляет Герыч.

В документе указано, что днем вручения повестки считается день, когда ТЦК и СП получают сообщение, что повестка доставлена в электронный кабинет призывника. Информацию о человеке, который в установленный срок не явился в ТЦК и не зарегистрировался в "электронном кабинете призывника", военкомы, вероятно, будут направлять в Нацполицию, где призывника объявят в розыск.

После этого к нарушителю могут через суд применять ограничения, предусмотренные в законопроекте. А именно — арестовывать банковские счета, ограничивать выезд за границу, а также — вождение авто.

"Неявка в ТЦК по повестке — это основание трактовать действия как административное правонарушение. Военнообязанный может оспорить решения ТЦК через суд, если считает, что умысла не было, он просто не увидел повестку", — отмечает эксперт.

Экономисты объясняли Фокусу, что подобные ограничения в отношении военнообязанных, которые вовремя не обновят данные в ТЦК и СП, могут серьезно повлиять на экономику страны. Так, по словам экономиста Олега Гетмана, при блокировке банковских счетов возникает угроза депозитным счетам, на которых хранится более 1,5 трл грн.

Если законопроект примут, военнобязанные начнут массово снимать деньги с депозитных счетов. Даже если часть из них уйдет в наличную сферу, это нанесет серьезный ущерб экономике, так как на эти средства банковская система может выдавать кредит. Если нет депозитов — нет кредитов.

За границей — на учет

Что касается военнообязанных за границей, для них законодатели придумали задачку посложнее. Оформить паспорта гражданина Украины или загранпаспорт, а также обратиться за любыми консульскими услугами во время действия военого положения мужчины призывного возраста могут только при наличии военно-учетных документов.

Фокус уже писал, что в конце прошлого года за границей подобная инициатива власти вызвала волнения. В странах ЕС в декабре 2023 выстроились очереди мужчин, желающих в срочном порядке обновить загранпаспорта. Украинцы в Австрии рассказали Фокусу, что приходилось ездить из Вены в Братиславу, где есть сервисный центр, и проводить там по несколько дней. Также очереди наблюдали в Польше и Чехии.

По словам адвоката Анастасии Герыч, для тех кто на законных основаниях уехал из Украины и находится за границей, необязательно возвращаться домой, чтобы по запросу ТЦК и СП обновить данные или подтвердить право на отсрочку. Консульские учреждения ведут воинский учет. Поэтому, по словам эксперта, обновить данные при необходимости можно по месту нахождения.

"Военнообязанные могут обратиться в украинское консульство и уточнить все свои данные", — отмечает эксперт.

Бронь для госслужащих

Один из основных пунктов, на котором акцентировали внимание в Минооброны — "равенство". Вероятно, таким образом власти попытались сбалансировать более жесткие положения документа.

Речь идет про отмену права на отсрочку для сотрудников государственных структур. А именно — БЭБ, ГБР, Государственной исполнительной службы, Нацпола, НАБУ, прокуратуры, Службы судебной охраны и патронатной службы. У них больше не будет права на отсрочку, однако их могут забронировать от мобилизации.

Согласно документу, учреждения с госслужащими категории "Б" и "В" могут забронировать 50% военнообязанных.

Право на бронь будет также у председателей городских и поселковых советов или территориальных общин и у военнообязанных, которые работают на должностях в органах местного самоуправления.

По словам экспертов, эта норма кардинально ничего не меняет. Адвокат Ростислав Кравец говорит Фокусу, что фактически слово "отсрочка" просто меняют на слово "бронь". По мнению эксперта, массовой мобилизации среди представителей госструктур не будет.

Герыч также отмечает, что предложение от законодателей сводится к тому, что таких работников нужно бронировать, а не давать им отсрочку по факту особой работы.

"Это просто усложняет процедуру", — отмечает юрист.

Отменят срочную службу

В новом законопроекте предлагается заменить срочную службу на базовую военную подготовку. Украинцы в возрасте от 18 до 24 лет могут самостоятельно выбрать, когда им проходить обучение. Подготовка рассчитана на 5 месяцев. В это время за военнообязанным сохраняется рабочее место.

По словам Кравца, после прохождения базовой военной подготовки призывника не будут мобилизовать в течение двух лет.

"Если мы собираемся воевать всю жизнь, то после прохождения военной подготовки в 18 лет военнообязанного не будут мобилизовать в течение двух лет. Эта норма касается военного положения, а не мирного времени", — добавляет эксперт.

Фокус ранее писал, что законопроект предусматривает воинский учет для некоторых женщин. Они будут выполнять воинский долг на равных правах с мужчинами.

Также Фокус разбирался, как будет работать электронный реестр военнообязанных, призывников и резервистов, куда соберут персональные данные из других госсистем без согласия украинцев.