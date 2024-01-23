"У многих не осталось дома": что украинцы думают о "принудительном" возвращении на Родину

Советник ОП Сергей Лещенко считает, что странам ЕС нужно прекратить помогать беженцам из Украины и вернуть их домой. Фокус выяснил, к чему могут привести подобные заявления и что о них думают сами украинцы за границей.

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"Я считаю, что принимающие страны должны прекратить поддержку беженцев, чтобы они могли вернуться домой". Такое мнение высказал советник Офиса президента Сергей Лещенко в интервью швейцарскому изданию Тagesanzeiger.

Он отметил, что в Киеве проживает 3 миллиона человек, в том числе "сотни тысяч детей".

"Аргумент о том, что это небезопасно, — ерунда. Вернувшимся не придется сражаться в окопах. А в Украине они могут покупать украинские продукты в супермаркете и платить за квартиру в Киеве, пользоваться услугами клиник и аптек и платить налоги, чтобы мы могли финансировать школы. Ваши деньги исчезают из экономики. И ситуация становится все более сложной", — отметил Лещенко.

Советник ОП добавил, что Украина теряет целое поколение молодых людей, и нахождение украинцев за границей может привести страну к катастрофической ситуации.

На уточнение журналистов о том, что миллионы людей, вероятно, покинули Украину в начале полномасштабного вторжения, все-таки из-за ситуации с безопасностью, Лещенко отметил, что опасно — в пяти километрах от линии фронта.

"Там живет все меньше и меньше людей. Но есть города в 30–40 километрах от линии фронта, до которых не может добраться российская артиллерия, например, Краматорск, где зарождается новая экономика", — добавил Лещенко.

Возвращаться не собираются

О том, что Украине нужно возвращать миллионы беженцев из-за границы говорят постоянно. Но как это сделать мирным путем, кажется, никто не знает. Обычно заявления с угрозами власти адресуют мужчинам, которые покинули страну после 24 февраля 2022 года. Представители истеблишмента озвучивают различные сценарии, как они принудительно вернут "беглецов" и какое наказание ждет тех, кто уехал за границу, нарушив закон. Среди нашумевших вариантов — экстрадиция украинцев из стран ЕС за фальшивые заключения ВВК, а также обращение к странам ЕС с просьбой содействовать в мобилизации украинцев, находящихся на их территории.

Работа по возвращению беженцев ведется и в законодательном поле. Так, в первой версии нашумевшего законопроекта о мобилизации, авторы предлагали ограничить военнообязанных украинцев за границей в различных правах. В том числе, в получении консульских услуг. В этом случае мужчины не смогли бы обновить загранпаспорта или получить любые другие документы в консульствах или посольствах Украины, не предъявив военно-учетные документы.

За границей инициатива власти вызвала волнения. В странах ЕС в конце декабря 2023 года выстроились очереди мужчин, желающих в срочном порядке обновить загранпаспорта. Украинцы в Австрии рассказали Фокусу, что приходилось ездить из Вены в Братиславу, где есть сервисный центр, и проводить там по несколько дней.

"В Братиславе работает ГП "Документ", где можно подавать документы на изготовление паспортов. От Вены это примерно час поездом, там были очереди. Некоторые приезжали в Братиславу около 6 утра и говорили, что в очереди было уже около 250 человек. Принять в один день могли не более 150-ти. Остальных отправляли домой. Но многие оставались с ночевкой там", — рассказал Фокусу украинец Кирилл, проживающий в Австрии с весны 2022 года.

Такие же очереди возле сервисных центров ГП "Документ" в Польше и Чехии наблюдали местные СМИ. Журналисты сообщали, что в конце декабря на сайте ГП "Паспортный сервис" в Кракове не было возможности зарегистрироваться онлайн на оформление паспортов из-за отсутствия свободных мест. А возле ТЦ "Галерея Краковская", где на первом этаже находится ГП "Документ" очередь тянулась до главного входа в торговый центр. Аналогичная ситуация была в Праге.

И хотя законопроект отправили на доработку, осадок от постоянных угроз со стороны украинской власти остался. Так в беседе с Фокусом киевлянин Андрей, с лета 2022 года проживающий в Англии, рассказал, что испытывает все больше разочарования и нежелания возвращаться домой.

"Я продолжаю работать дистанционно в Украине, плачу налоги, помогаю ВСУ. Но чем чаще я слышу угрозы со стороны власти в адрес тех, кто уехал, тем меньше хочется помогать. Поначалу, когда мы с семьей только уехали, были уверены, что вернемся. Сейчас все больше задумываемся над тем, чтобы остаться. В моем окружении среди семейных нет никого, кто собирается возвращаться после войны. Многим просто некуда", — сказал собеседник Фокуса.

По его словам, если власти попытаются силой вернуть беженцев домой, это только сильнее укрепит их уверенность в том, чтобы не возращаться в страну даже после окончания войны.

Юрий из Харькова, проживающий в Германии с лета 2022 года, сказал Фокусу, что хотя покинул Украину во время большой войны на законных основаниях — он отец троих несовершеннолетних детей, все равно не уверен, что к нему не будут относиться, как к "уклонисту".

"В Берлине не было ажиотажа или очередей перед консульством после анонса закона о мобилизации, я видел эти фото лишь в сети, сам этого не наблюдал, хотя живу недалеко от консульства. Я выехал как отец троих малолетних детей, и лично в моем окружении нет тех, кто незаконно выехал из Украины. Но никто сейчас не даст гарантии, что если мы явимся в ТЦК и подтвердим свое право на отсрочку еще раз, нас также выпустят из Украины", — сказал Юрий.

Нет единой политики

По словам политического эксперта Игоря Рейтеровича, Украине нужно возвращать миллионы людей, которые уехали за границу во время большой войны, чтобы решить проблемы с экономикой и демографическим кризисом. Однако на сегодня в нашей стране нет единой политики в этом направлении.

"С одной стороны, нужно возвращать миллионы людей. С другой — что сделала Украина, чтобы эти люди хотели вернуться? Как власти защитили всех этих людей перед полномасштабным вторжением? Как они предупредили, что будет происходить? И где у нас на уровне Кабмина программы, которые бы способствовали их возвращению? Где программы, которые стимулировали бы создание новых рабочих мест, возобновления утраченного жилья? Люди, которые уехали, у некоторых ничего не осталось в Украине. Потому, прежде чем делать громкие заявления, нужно показать, что страна выполнила обязательства перед этими людьми", — говорит Фокусу Рейтерович.

Эксперт добавляет, что подобные заявления со стороны советника ОП Сергея Лещенко о том, что принимающие страны должны прекратить поддержку украинцев и вернуть их домой, противоречат демократии и могут ухудшить имидж Украины.

"Когда советник ОП делает подобные заявления, это выглядит безответственно. Лещенко должен разбираться в таких понятиях как права человека. Страны ЕС предоставили убежище украинцам в контексте международного гуманитарного права. Выгнать людей из страны во время войны — значит нарушить эти нормы. Что касается темы безопасности, достаточно посмотреть сегодняшнюю сводку новостей в Киеве и Харькове", — отмечает эксперт.

Напомним, согласно данным Центра экономической стратегии (ЦЭС), даже после войны в Украину могут не вернуться от 1,3 млн до 3,3 млн граждан. При этом социология показывает, что большинство украинцев, временно проживающих за границей — около 70% — готовы вернуться домой после завершения военных действий.

На днях президент зарегистрировал в Верховной Раде законопроект о множественном гражданстве. Фокус подробно разбирал, почему президент назвал эту инициативу ключевой и кого она будет касаться.