Нардеп предлагает открыть военно-учетные данные "лучшей части общества": кого он так называет

Автор законопроекта Максим Бужанский утверждает, что публичные деятели являются "примером для подражания". Неправдивые сообщения о том, что они уклоняются от мобилизации, раскалывают украинцев, говорит парламентарий.

В Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект, который предлагает сделать общедоступной информацию о воинском учете общественных активистов и других публичных деятелей. Его автор, народный депутат от партии "Слуга народа" Максим Бужанский, утверждает, что законопроект уменьшит количество ложных обвинений в уклонении от мобилизации в Украине. Карточка законопроекта №12197 доступна на сайте Верховной Рады.

В законопроекте указано, что предлагается внести изменения в Закон Украины "О защите персональных данных". Бужанский предлагает не считать информацией с ограниченным доступом персональные и служебные данные национальных публичных деятелей, руководителей и членов органов управления общественных объединений, благотворительных организаций, а также членов их семей, если они являются призывниками, военнообязанными или резервистами.

Нардеп объясняет свою инициативу тем, что сообщения об уклонении от службы поляризуют украинское общество и "подрывают веру граждан в то, что воинский долг является действительно единым и безусловным для всех".

Бужанский считает, что публичные лица и общественные активисты воспринимаются украинцами как "лучшая часть общества и пример для подражания".

"Поэтому ложные утверждения в их адрес не только нарушают их права и свободы, но и направлены на то, чтобы посеять недоверие к ним, посеять панику и критику обществом процессов мобилизации, поскольку формируют стереотип, что если уж и эти моральные авторитеты уклоняются от воинского долга, то конечно можно и обычным гражданам", — отмечает депутат.

Законопроект должен позволить любому проверять информацию об уклонении от мобилизации и определять ложные обвинения, объясняет Бужанский.

Напомним, 13 ноября Фокус писал, что нардеп Бужанский также выступил одним из инициаторов законопроекта, который предлагает наказывать водителей за превышение уровня шума. Депутаты предлагают ввести штрафы от 17 до 34 тысяч гривен за установку на автомобиль оборудования, усиливающего шум работы двигателя.

Кроме того, 11 ноября Верховная Рада зарегистрировала законопроект, который предлагает декриминализировать видео для взрослых. Его автор нардеп Ярослав Железняк пояснил, что инициатива направлена на отмену уголовной ответственности за создание и хранение интимного контента взрослыми людьми.