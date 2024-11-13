Украинским водителям готовят новые штрафы до 34 тысяч гривен: что известно

В частности, народные депутаты предлагают наказывать водителей за превышение уровня шума. В некоторых случаях граждане не только будут платить штраф, но и рискуют потерять право на управление транспортным средством.

Для украинских водителей могут ввести новый штраф — за превышение транспортом допустимого уровня шума. Размер наказания предполагается в 17 000 гривен. За повторное нарушение придется платить уже 34 000 гривен. Соответствующий законопроект подан в Верховную Раду.

Авторами законопроекта № 9564 выступила группа народных депутатов, среди которых Давид Арахамия (председатель фракции "Слуга народа"), Павел Сушко, Юлия Гришина (заместители председателя фракции "Слуга народа"), Максим Бужанский и др.

В повестку дня парламента документ был включен в начале сентября. Соответственно, народные депутаты могут его рассмотреть в любое время.

В пояснительной записке к документу отмечается: необходимость введения штрафа обусловлена тем, что некоторые водители устанавливают на свои транспортные средства оборудование, использование которого приводит к значительному увеличению шума работы двигателя. При том:

нарушает "тишину и покой граждан";

вызывает недовольство общества.

Также отмечается, что "во время военного положения такие шумовые звуки похожи на звуки вражеских беспилотных летательных аппаратов". Это создает представление об авиационной и ракетной опасности, "отвлекая Вооруженные силы и правоохранителей".

Какие штрафы хотят ввести

По законопроекту, за нарушение правил шумового режима планируется применять штрафы и лишать права управлять транспортным средством. В частности:

за первое нарушение предусмотрен штраф в 17 000 грн;

за повторное — штраф в 34 000 грн и лишение права на управление транспортным средством на срок от 3 до 6 месяцев.

Впрочем право на управление могут и не отобрать. В частности, в законопроекте прописано, что за повторное нарушение можно будет отделаться лишь штрафом.

Напомним, в начале ноября нардеп Анна Скороход объяснила, когда украинцев будут привлекать к ответственности за дрова.