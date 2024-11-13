Українським водіям готують нові штрафи до 34 тисяч гривень: що відомо

Зокрема, народні депутати пропонують карати водіїв за перевищення рівня шуму. У деяких випадках громадяни не лише сплачуватимуть штраф, але й ризикують втратити право на керування транспортним засобом.

Для українських водіїв можуть запровадити новий штраф – за перевищення транспортом допустимого рівня шуму. Розмір покарання передбачається у 17 000 гривень. За повторне порушення доведеться сплачувати вже 34 000 гривень. Відповідний законопроєкт подано до Верховної Ради.

Авторами законопроєкту № 9564 виступила група народних депутатів, серед яких Давид Арахамія (голова фракції "Слуга народу"), Павло Сушко, Юлія Гришина (заступники голови фракції "Слуга народу"), Максим Бужанський та ін.

До порядку денного парламенту документ було включено на початку вересня. Відповідно, народні депутати можуть його розглянути будь-коли.

У пояснювальній записці до документа зазначається: необхідність запровадження штрафу обумовлена тим, що деякі водії встановлюють на свої транспортні засоби обладнання, використання якого призводить до значного збільшення шуму роботи двигуна. Що:

порушує "тишу та спокій громадян";

викликає невдоволення суспільства.

Також зазначається, що "під час воєнного стану такі шумові звуки схожі на звуки ворожих безпілотних літальних апаратів". Це створює уявлення про авіаційну та ракетну небезпеку, "відволікаючи Збройні сили та правоохоронців".

Які штрафи хочуть запровадити

За законопроєктом, за порушення правил шумового режиму планується застосовувати штрафи та позбавляти права керувати транспортним засобом. Зокрема:

за перше порушення передбачено штраф у 17 000 грн;

за повторне – штраф у 34 000 грн та позбавлення права на керування транспортним засобом на строк від 3 до 6 місяців.

Втім право на управління можуть і не відібрати. Зокрема, у законопроєкті прописано, що за повторне порушення можна буде відбутися лише штрафом.

Нагадаємо, на початку листопада нардепка Анна Скороход пояснила, коли українців притягатимуть до відповідальності за дрова.