"Чтобы не бросали в тюрьму на 5 лет": в Раде хотят декриминализировать видео для взрослых

Изменения будут касаться только создания и хранения контента взрослыми людьми и не коснется ответственности за порно без согласия, экстремальную и детскую порнографию, утверждает автор законопроекта Ярослав Железняк.

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №12191, который предусматривает изменения в положения Уголовного кодекса Украины об уголовных правонарушениях против общественного порядка и нравственности. Он предусматривает снятие уголовной ответственности за создание и распространение взрослыми украинцами интимных видео, сообщил один из авторов проекта, народный депутат Украины Ярослав Железняк.

Нардеп утверждает, что законопроект направлен на декриминализацию создания и хранения интимного контента взрослыми людьми. По его словам, изменения не коснутся уголовной ответственности за порно без согласия (порномести, deep fake), экстремальное порно (насилие, зоофилию и некрофилию), а ответственность за создание порно с детьми и распространение его среди детей законопроект предлагает усилить. Также останутся уголовным преступлением сутенерство, вовлечение в проституцию и торговля людьми.

"Мы просто меняем статью 301 УК так, чтобы взрослых людей за снятые и распространение видео интимного характера не бросали в тюрьму на 3-5 лет. Все", — заверил депутат.

Отметим, в карточке законопроекта на сайте Верховной Рады пока не опубликован его текст и пояснительная записка.

"Спасибо всем 28 депутатам, кто подписал законопроект. Как видите, в перечне есть и либеральные коллеги, и с более консервативными взглядами — но все согласны, что статья должна быть декриминализирована", — написал Железняк.

Верховная Рада зарегистрировала закопроект о декриминализации порно Фото: Скриншот

Декриминализировать порно в ВР предлагают не впервые

Законопроект № 9623 "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно обеспечения свободы от вмешательства в частную жизнь человека" зарегистрировали в Верховной Раде 18 августа 2023 года. Его инициатором так же был нардеп Ярослав Железняк.

Прошлогодний законопроект о декриминализации порно в Украине предлагал убрать уголовную ответственность за создание или содержание мест разврата и сводничества. Считать уголовным преступлением предлагалось только создание и распространение порно без согласия лица, экстремальное порно и привлечение к нему несовершеннолетних и распространение порнографии среди детей. Авторы объясняли, что законопроект должен уменьшить коррупцию среди правоохранительных органов и увеличить поступления в бюджет Украины.

Предыдущий законопроект парламент окончательно не принял.

Напомним также, 26 октября народный депутат Украины Даниил Гетманцев заявил, что блогер OnlyFans из Украины уплатила более 13 млн грн налогов в государственный бюджет.