Нардепы "дорожают": почему в проекте бюджета на 2025 год повышают зарплату депутатам, а не военным

Годовое содержание одного народного депутата обойдется бюджету на 650 тысяч гривен дороже, чем в 2024 году. Социальные выплаты украинцам при этом заморожены, а о повышении зарплат украинским военным ходят лишь разговоры. Фокус разбирался, стоит ли тратить миллионы на чиновников.

Содержание депутатов в Украине в 2025 году обойдется бюджету дороже. Смета расходов Верховной Рады предполагает 2,28 млн гривен на деятельность одного депутата — на 650 тысяч гривен больше, чем было в 2024 году.

Выходит, что месячная работа нардепа стоит 190 тысяч гривен. Из годовой суммы расходов на деятельность депутатов 90 тысяч гривен пойдут на компенсацию стоимости проезда по Украины, еще около 240 тысяч гривен потратят на компенсацию стоимости аренды жилья или гостиничного номера. Фонд для оплаты труда помощников-консультантов составит около 1,6 млн гривен. По законодательству каждый депутат может нанять по трудовому договору до четырех помощников.

Отдельно 1,36 млрд гривен потратят на обслуживание, организационное, информационно-аналитическое и материально-техническое обеспечение деятельности Рады парламента. На освещение работы парламента через средства телевидения и радиовещания и финансовую поддержку газеты "Голос Украины" уйдет еще 78,29 млн гривен.

Важно понимать, что 190 тысяч гривен — это не чистый доход нардепа, замечает в разговоре с Фокусом народный депутат от "Европейской солидарности", член Комитета Рады по вопросам бюджета Алексей Гончаренко.

"Общая цифра затрат 2,28 млн гривен в год не идет в карман одному депутату. Средства предназначены на зарплаты их помощников и прочие расходы по деятельности. Чистая депутатская зарплата — около 50 000 гривен. Главы комитетов, их заместители получают немного больше", — объясняет политик.

Сотрудники Счетной палаты получают до 400 000 гривен в месяц, поэтому у депутатов еще не самые большие официальные доходы, продолжил Гончаренко.

Заметим, что Верховная Рада 30 октября 2024 года приняла в целом законопроект о реформе Счетной палаты, позволяющий увеличить втрое зарплаты ее членам. Документ — евроинтеграционный, его вынужденно приняли для получения кредита от МВФ и США в размере более 2 млрд долларов.

Затраты военного времени: зачем тратить миллионы на содержание власти?

Примечательно, что проект бюджета на следующий год не предусматривает повышение социальных выплат и увеличение зарплат украинским военным. Народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк говорила, что деньги для военных можно было найти, перераспределив их из других программ. Ликвидация "дорожного фонда" на 43 млрд гривен — один из примеров источников средств.

Другая статья — отмена зарплат судей ликвидированных судов. Десятки миллионов гривен уходят неработающим людям. По мнению Алексея Гончаренко, вполне очевидно, что на четвертый год полномасштабной войны не стоит повышать расходы на чиновничий аппарат, включая народных депутатов.

Гончаренко напомнил, что подавал на рассмотрение Рады законопроект о снижении зарплат народных депутатов до среднего уровня по стране на уровне 15 тысяч гривен.

"Не корректно то, что повышение зарплат военным ВСУ не заложили в бюджет на 2025 год. Заморожены соцвыплаты, но при этом Налоговая, БЭБ и прокуратура снова пошли на повышение. На Офис генпрокурора, конечно, будут меньше расходы, чем изначально обговаривалось. Но все равно деятельность ведомства обойдется дороже, соответственно, зарплаты прокурорам увеличат", — говорит он.

Не все эксперты согласны с тезисом об экономии на госсекторе в условиях войны. Глава Центра "Эйдос", политолог Виктор Таран уверен в необходимости повышения зарплат депутатам, как и чиновникам местных и центральных органов власти, в три раза. Дешевые управленцы, по его словам, дорого обходятся государству. Следствием экономии на зарплатах будут плохие управленческие решения и отсутствие специалистов.

"Зарплаты депутатов и чиновников в странах Европы и США в два-три раза больше чем средняя по стране. В случае уменьшения зарплат представителям власти придется искать нелегальные источники доходов. Доходы представителей власти должны быть подотчетны и прозрачны, с одновременным наказанием за злоупотребления", — замечает политолог в беседе с Фокусом.

Управленцы в бизнесе зарабатывают в разы больше и вряд ли согласятся работать за 20 000 гривен на государство. Что касается дополнительных расходов на поездки депутатов на командировки, съем квартир и проезда в общественном транспорте, все это есть и в европейских странах, замечает он в беседе с Фокусом.

Анализ данных Минфина о численности работников около 50 центральных органов власти и их средних зарплатах в 2024 году издания "Экономической правды" показал, что низкие зарплаты украинских чиновников — это миф. За июль средняя зарплата сотрудников центральных органов власти превысила 50 тысяч гривен, что в 2,5 раза выше официальной средней в Украине.

На уровне специалистов средняя зарплата за полгода выросла до 40 тысяч гривен. Лидирует по величине зарплат Минэкономики: с учетом руководящего состава средний показатель составил 103 тысячи гривен. Уровень оклада специалистов Минюста, Минфина и Минцифры превысил 50 тысяч гривен. Вывод из анализа следующий: чиновничий сектор, как и бизнес все же испытывает дефицит кадров.

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече со студентами 17 ноября акцентировал внимание на том, что большая война усугубила кадровую проблему в государственных институтах. Глава государства считает, что кадровый голод в госинституциях решается максимальным открытием сектора и повышением в нем заработных плат.

Напомним, Верховная Рада 31 октября в первом чтении приняла бюджет на 2025 год. Документ предусматривает что минимальная зарплата останется на уровне 8 000 гривен.

Фокус ранее писал о снижении зарплат в Украине в 2025 году на размер военного сбора. Верховная Рада приняли закон о повышении налогов, предусматривающий увеличение сбора с 1,5% до 5%.