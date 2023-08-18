"Этот день настал": в Раде зарегистрировали законопроект о декриминализации порно в Украине

Авторы документа предлагают убрать ответственность по некоторым статьям УКУ. Под проектом закона подписались 25 народных депутатов.

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В пятницу 18 августа в Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект о декриминализации порно. Об этом говорится на сайте ВР.

Речь идет о законопроекте №9623 "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно обеспечения свободы от вмешательства в частную жизнь человека", который появился на сайте Рады.

Текст инициативы, сравнительная таблица и пояснительная записка пока отсутствуют на официальном парламентском портале.

Народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк в Telegram отметил, что удалось собрать 25 подписей нардепов.

"Этот день настал. Законопроект о декриминализации порно зарегистрирован в Раде. №9623. Вообще план был собрать 18+ подписей, но такая подпись авторов системой не предусмотрена, поэтому получилось 25", — сказал Ярослав Железняк.

Напомним, ранее мы рассказывали, что законопроектом о декриминализации порно предлагают предусмотреть наказание только за распространение порно без согласия лица и за экстремальную порнографию по статье 301 УКУ "Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов". Кроме этого, хотят усилить ответственность за распространение порнографии среди детей и за принуждение сниматься в роликах. Нардепы предлагают убрать статью 302 УКУ, которая касается ответственности за создание или содержание мест разврата.

Также Фокус в своем материале рассказывал, как Рада планирует декриминализировать порно в Украине.

Стоит отметить, что в апреле во Львове девушка получила наказание за публикацию фото и видео эротического и порнографического характера в своем закрытом Telegram-канале. Сначала суд назначил ей три года лишения свободы, однако затем освободил ее от отбывания наказания, назначив испытательный срок в один год.