Нардеп пропонує відкрити військово-облікові дані "кращої частини суспільства": кого він так називає

Автор законопроєкту Максим Бужанський стверджує, що публічні діячі є "прикладом для наслідування". Неправдиві повідомлення про те, що вони ухиляються від мобілізації, розколюють українців, каже парламентар.

У Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт, який пропонує зробити загальнодоступною інформацію про військовий облік громадських активістів та інших публічних діячів. Його автор, народний депутат від партії "Слуга народу" Максим Бужанський, стверджує, що законопроєкт зменшить кількість неправдивих звинувачень в ухиленні від мобілізації в Україні. Картка законопроєкту №12197 доступна на сайті Верховної Ради.

У законопроєкті зазначено, що пропонується внести зміни до Закону України "Про захист персональних даних". Бужанський пропонує не вважати інформацією з обмеженим доступом персональні та службові дані національних публічних діячів, керівників і членів органів управління громадських об’єднань, благодійних організацій, а також членів їхніх родин, якщо вони є призовниками, військовозобов'язаними чи резервістами.

Нардеп пояснює свою ініціативу тим, що повідомлення про ухилення від служби поляризують українське суспільство та "підривають віру громадян у те, що військовий обов’язок є дійсно єдиним та безумовним для всіх".

Бужанський вважає, що публічні особи та громадські активісти сприймаються українцями як "найкраща частина суспільства та приклад для наслідування".

"Тому неправдиві твердження на їхню адресу не лише порушують їх права та свободи, але й спрямовані на те, щоб посіяти недовіру до них, посіяти паніку та критику суспільством процесів мобілізації, оскільки формують стереотип, що якщо вже й ці моральні авторитети ухиляються від військового обов’язку, то звісно можна і звичайним громадянам", — зазначає депутат.

Законопроєкт повинен дозволити будь-кому перевіряти інформацію про ухилення від мобілізації та визначати неправдиві звинувачення, пояснює Бужанський.

Нагадаємо, 13 листопада Фокус писав, що нардеп Бужанський також виступив одним з ініціаторів законопроєкту, який пропонує карати водіїв за перевищення рівня шуму. Депутати пропонують запровадити штрафи від 17 до 34 тисяч гривень за встановлення на автівку обладнання, що підсилює шум роботи двигуна.

Крім того, 11 листопада Верховна Рада зареєструвала законопроєкт, який пропонує декриміналізувати відео для дорослих. Його автор нардеп Ярослав Железняк пояснив, що ініціатива спрямована на скасування кримінальної відповідальності за створення та зберігання інтимного контенту дорослими людьми.