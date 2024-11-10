Правительство запуталось в мобилизации: как людей сначала загнали тень, а теперь ищут для фронта

Странное заявление Шмыгаля о том, что 98% повесток направляется людям, которые не трудоустроены и не платят налоги. Ведь, это, мягко говоря, не соответствует действительности.

Но меня поражает вот что.

Сперва правительство усилило транзакционную нагрузку на бизнес, взвалив на него ответственность за мобилизационные процедуры: вручение повесток, доставку сотрудников в ТЦК. Это закономерно привело к массовому увольнению людей с официального места работы и переводу их в тень (с прекращением начисления налогов на зарплату, которую начали платить в конвертах).

Количество таких людей в целом по стране составило сотни тысяч.

Теперь премьер говорит о том, что повестки рассылаются тем, кто официально не трудоустроен….

То есть правительство сперва загнало людей в тень, а теперь пробует их оттуда "достать" с помощью повесток.

Вручена еще одна повестка...

А зачем было заставлять бизнес модерировать вручение повесток? Это же не советские государственные предприятия.

Декоммунизация у нас прошла лишь в виде сноса памятников, но не в умах чиновников и их отношении к людям. Людей и бизнес до сих рассматривают как "ресурс", которым нужно "управлять". Модели социального диалога, человекоцентричной политики у нас до сих пор — из области фантастики.

Например, бизнесу нужно памятники ставить за то, что в такой ситуации он сохраняет рабочие места и платит налоги. А не нагружать его не свойственными ему функциями, и к тому же противоестественными.

Потому что если бизнесу нужен сотрудник, он переведет его в тень, но сохранит.

Поэтому все действия правительства в этом плане — это жуткое шараханье из стороны в сторону.

То максимально надавить на официальный рынок труда, то на теневой.

В правительстве вообще понимают, что они делают?

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