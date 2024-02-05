В Україні засудили чоловіка, який не захотів служити штурмовиком після операції

Українець розповів, що лікарі пообіцяли дати йому статус обмеженої придатності. Через це "бойова" повістка стала для нього справжнім сюрпризом.

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В Україні засудили чоловіка, який ухилився від мобілізації через перелом. Про це йдеться у вироку Деснянського районного суду міста Чернігова від 31 січня.

Громадянин, ім’я та вік якого невідомі, має сина 2020 року народження та утримує батьків-пенсіонерів. 18 листопада 2022 року він прийшов у ТЦК та пройшов медогляд. Чоловіка визнали придатним до військової служби.

Вже 12 грудня того ж року українець отримав "бойову" повістку. 20 грудня його мали відправити у військову частину, але мобілізований написав заяву про відмову від проходження служби. Це кваліфікували як ухилення призову.

Згодом чоловік частково визнав свою провину. Він заявив, що від мобілізації не ухилявся і за повісткою сам прийшов у ТЦК. Однак, з його слів, на момент проходження медогляду українець мав перелом ключиці. Він надав лікарям документ на підтвердження діагнозу "багатоуламковий консолідований перелом правої ключиці".

Медики нібито пообіцяли, що нададуть військовозобов’язаному статус обмеженої придатності через цю травму. Сам висновок він пізніше не перевірив, бо повірив "на слово".

Коли чоловік дізнався, що його відправляють у десантно-штурмову бригаду, він повідомив працівникам ТЦК про свою обмежену придатність. Українець був згоден мобілізуватись, але в іншу бригаду. На таку пропозицію він отримав відмову.

Тоді призовник написав заяву про відмову від служби за зразком, який йому дали у військкоматі. На суді він заявив, що хотів відмовитись за станом здоров’я і "не розумів змісту" того, що писав.

Члени ВЛК, яка виносила висновок щодо ухилянта, підтвердили, що у його документах зазначена травма ключиці. Однак такий діагноз не є досить "значним", щоб визнавати особу непридатною до служби.

З документів, наданих суду, відомо, що чоловік був госпіталізований з переломом ключиці з 26 до 30 вересня 2022 року. 27 вересня йому провели операцію, а саме "відкриту репозицію, МОС перелому правої ключиці пластиною та гвинтами".

Вже після свого ухилення від мобілізації українець отримав травму правої ключиці повторно. Це сталося 26 лютого 2023 року, і він пролежав у лікарні з 6 до 22 березня. Тоді пацієнту встановили такий діагноз: "закритий багатоуламковий перелом тіла правої ключиці зі зміщенням уламків з наявністю металевих фіксаторів, міграція металевих фіксаторів".

Ухилянта визнали винним та призначили йому три роки ув’язнення. Однак чоловіка звільнили від відбування покарання з іспитовим строком на один рік.

Нагадаємо, у ТЦК пояснили, чому не можна просто викинути повістку у смітник.

Український командир Роман "Герич" Герасименко, куди потрапляють мобілізовані українці після усіх формальних процедур у військкоматі.